Lluvias no darán tregua a la zona sur

Las autoridades advirtieron que las condiciones más severas se concentrarán durante la primera mitad de la semana.

Por Óscar Figueroa

La Razón

La actividad de tormentas y chubascos se mantendrá en el sur de Tamaulipas durante esta semana.

La Coordinación de Protección Civil del Estado emitió un aviso especial ante la persistencia de un flujo de humedad tropical, el cual propiciará precipitaciones de fuertes a intensas desde el martes 9 hasta el sábado 13 de junio de 2026.

De acuerdo con el modelo meteorológico ECMWF, la región sur, la zona cañera y una parte de la zona centro del estado registrarán los acumulados de agua más significativos.

Las autoridades advirtieron que las condiciones más severas se concentrarán durante la primera mitad de la semana, periodo con alta probabilidad de tormentas eléctricas dispersas a numerosas.

Ante este panorama, la dependencia estatal alertó a la población sobre los riesgos asociados al temporal, entre los cuales destacan encharcamientos severos, inundaciones en zonas bajas y un incremento rápido en las crecidas de ríos y arroyos.

Asimismo, el reporte prevé rachas de viento fuertes vinculadas al desarrollo de las tormentas, lo cual puede ocasionar la caída de estructuras ligeras o árboles.

Protección Civil exhortó a los habitantes del sur de la entidad a extremar precauciones, mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas y reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencia 911, la cual opera las 24 horas del día.