Mantiene COMAPA Sur avance sostenido en la rehabilitación de socavones con respaldo estatal

Estas obras forman parte del paquete de apoyo impulsado por el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya

Por Mario Prieto

La Razón

Con el apoyo del Gobierno del Estado, COMAPA Sur continúa avanzando en la rehabilitación de socavones generados por el deterioro de la infraestructura sanitaria en distintos sectores de Tampico y Ciudad Madero, mejorando la seguridad de la población y la funcionalidad de las redes de drenaje.

En Tampico, los trabajos han permitido concluir al cien por ciento la rehabilitación de los socavones ubicados en la calle Burgos de la colonia Volantín, calle Aguascalientes de la colonia Guadalupe Victoria, calle México de la colonia Laguna de la Puerta, calle República Dominicana de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, calle 10 de la colonia Enrique Cárdenas González y Paseo Bellavista de la colonia Campbell.

Asimismo, continúan desarrollándose acciones correctivas en diversos puntos del municipio, entre ellos la calle 1, calle Benito Juárez, Río Sabinas, Abelardo de la Torre, Volantín, Aguascalientes segunda etapa y el Bordo de Protección, donde se trabaja conforme a los programas establecidos para restablecer plenamente la infraestructura afectada.

En Ciudad Madero, fueron concluidas las obras de rehabilitación de los socavones localizados en la calle Sinaloa de la colonia Unidad Nacional y en la calle Joaquín Contreras del Fraccionamiento Carlos Jiménez Macías. De igual manera, la intervención que se realiza en la calle República de Chile, en la colonia Benito Juárez, presenta un avance físico del 80 por ciento.

Adicionalmente, se mantienen en proceso trabajos de atención en las calles Cuauhtémoc, Antonio Plaza y Ramos Arizpe, como parte de una estrategia integral para atender los puntos identificados con daños en la infraestructura sanitaria.

Estas obras forman parte del paquete de apoyo impulsado por el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de fortalecer los sistemas de drenaje sanitario y brindar soluciones de fondo a problemáticas que afectan a miles de usuarios de la zona conurbada.

COMAPA Sur refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para atender oportunamente las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria, contribuyendo al bienestar y la seguridad de las familias tamaulipecas.