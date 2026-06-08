Mercado Municipal de Tampico transmitirá debut de México en el Mundial 2026

No estará permitida la venta, ni el ingreso de bebidas alcohólicas al inmueble al tratarse de un espacio destinado a la convivencia familiar y al desarrollo normal de las actividades comerciales.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Clientes y visitantes del Mercado Municipal de Tampico podrán seguir en vivo el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica correspondiente al Mundial 2026, que será transmitido el próximo jueves 11 de junio a partir de la 1:00 de la tarde en diversas pantallas instaladas dentro del centro de abastos.

Alejandro Gutiérrez Guerra, administrador del mercado, informó que la transmisión se realizará tanto en la planta baja como en la planta alta del inmueble con el propósito de que las y los asistentes puedan disfrutar del encuentro sin generar aglomeraciones.

«En la planta alta y baja lo vamos a transmitir en las pantallas que tenemos ahí, dos pantallas en la planta baja y vamos a tener dos pantallas en la planta alta para que no haya aglomeración de gente. Ustedes pueden acudir, a hacer sus compras, sin miedo de que se vayan a perder este partido tan importante para todos nosotros», expresó.

El funcionario aclaró que no estará permitida la venta, ni el ingreso de bebidas alcohólicas al inmueble al tratarse de un espacio destinado a la convivencia familiar y al desarrollo normal de las actividades comerciales.

«No, no, no obviamente no, están prohibidas las bebidas alcohólicas».

Asimismo, destacó que se cuenta con suficiente espacio y pantallas distribuidas en distintos puntos del mercado para atender a los aficionados sin afectar la operación cotidiana del lugar.

«Ambiente 100% familiar para que la gente acuda y pueda hacer sus compras… nosotros tenemos flujo normal, vamos a tener pantallas dispersas… 100 gentes arriba, 100 gentes abajo, tan, tan, tenemos pantallas por todo el mercado», explicó.

Dijo que habrá vigilancia por parte del personal del inmueble y coordinación con la Guardia Estatal en caso de ser necesario.