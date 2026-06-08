Nevería busca a joven honesto que devolvió a su dueño un dinero que se encontró en un cajero de la zona

Por Mario Prieto
La Razón
TAMAULIPAS.- Un joven se ha ganado el reconocimiento y admiración de la comunidad luego de demostrar grandes valores al devolver una suma de dinero que encontró en un cajero automático ubicado en una tienda comercial de Altamira.
Ante este acto de honestidad, la empresa Nevería La Minerva hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar al joven, ya que desean reconocer su ejemplar conducta invitándolo a disfrutar de un tradicional Rascacielos Especial.
A través de sus redes sociales, la nevería destacó que las buenas acciones merecen ser reconocidas y aplaudidas, por lo que buscan agradecer personalmente este gesto que ha sido ampliamente comentado entre los usuarios.
“Porque creemos que las buenas acciones merecen ser reconocidas”, señaló la empresa fundada en 1932.
Si alguien conoce la identidad o el paradero de este joven, puede comunicarse con la sucursal de Altamira para que reciba este merecido reconocimiento por su honestidad.