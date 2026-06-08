No han habido operativos en nacimiento del río Guayalejo

Último diagnóstico fue hace 2 años. Reportan menos conflictos por agua y mayor regulación en extracciones

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

A pesar de que se anunció una revisión de la cuenca del río Guayalejo ante presuntas irregularidades derivadas de años de explotación del recurso hídrico, en el municipio de Jaumave, donde nace este importante afluente, no se han realizado operativos de inspección, aseguró la alcaldía encabezada por Manuel Báez Martínez.

La alcaldía explicó que lo único que se ha presentado por parte de las autoridades competentes es un diagnóstico realizado hace aproximadamente dos años, mediante el cual se identificó el número de pozos registrados en el municipio y aquellos que permanecen bajo observación por no estar inscritos o por incumplir con la normatividad vigente.

“Lo que sí es un diagnóstico que dieron a mostrar hace como dos años ellos, cuántos tenemos realmente registrados en nuestro municipio y cuáles están por observar ahí que no están registrados, que no están cumpliendo con las normas”, detalló.

Báez Martínez reconoció que existe conocimiento de pozos que carecen de registro formal, aunque precisó que corresponde a las autoridades federales y estatales determinar las acciones legales o administrativas que procedan.

“Sabemos que hay pozos que no están registrados, pero bueno, eso ya le corresponde a ellos”, comentó.

Las declaraciones del alcalde surgen luego de que la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social anunciara una revisión de la cuenca del Guayalejo, una de las más importantes del centro y sur de Tamaulipas, ante señalamientos históricos relacionados con la extracción intensiva de agua para actividades agrícolas.

Sin embargo, de acuerdo con la autoridad municipal, en la zona donde nace el afluente no se han observado inspecciones de campo ni acciones de verificación recientes por parte de las dependencias responsables.

El alcalde agregó que conflictos relacionados con el aprovechamiento del agua que anteriormente se registraban entre productores y usuarios de pozos en la región han disminuido, al señalar que actualmente existen acuerdos entre los involucrados y una mayor regulación en los volúmenes de extracción autorizados.

No obstante, insistió en que, hasta ahora, la revisión anunciada por las autoridades hidráulicas no se ha traducido en operativos visibles dentro del territorio de Jaumave.