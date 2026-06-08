Organizaciones civiles respaldan agenda de inclusión económica para diversidad sexual en Tampico

La estrategia municipal se encuentra alineada con los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO.- Las organizaciones civiles Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C. y Tendremos Alas A.C. manifestaron su respaldo a las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal de Tampico para fortalecer la inclusión social, laboral y económica de las personas de la diversidad sexual, en el marco del Mes del Orgullo.

Tras sostener una mesa de trabajo con la Comisión de Equidad de Género del Ayuntamiento, ambas asociaciones formalizaron una alianza estratégica para participar en la difusión, vinculación y convocatoria del foro y desayuno “Impulso LGBTTTIQA+ Emprendimiento e Inclusión Económica”, que se realizará el próximo 18 de junio en la Expo Tampico.

La presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., Ana Karen López Quintana, expresó que esta iniciativa representa una acción congruente con la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTIQ+ para el Estado de Tamaulipas.

Señaló que la voluntad política de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y de la regidora Lorena Ortiz ha permitido abrir espacios institucionales que favorecen la inclusión y el reconocimiento de sectores históricamente vulnerados.

Por su parte, el director de Tendremos Alas A.C., Celso Pérez Ruiz, afirmó que el foro posiciona a Tampico a la vanguardia en materia de progresividad de derechos en el noreste del país.

Explicó que la estrategia municipal se encuentra alineada con los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en temas relacionados con trabajo decente, reducción de desigualdades y generación de alianzas.

Los representantes de ambas organizaciones coincidieron en que la participación de la sociedad civil es fundamental para el éxito de las políticas públicas inclusivas, por lo que reiteraron la invitación a la ciudadanía, profesionistas, académicos y colectivos a sumarse a esta jornada de empoderamiento económico.

El evento se llevará a cabo el jueves 18 de junio a las 8:30 horas en la Expo Tampico, con acceso gratuito mediante registro previo a través del formulario digital oficial.