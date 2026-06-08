Pide regidora del PAN respetar presunción de inocencia en proceso interno del partido

La edil ha mantenido la misma postura en otros casos de carácter político, incluyendo las acusaciones que en distintos momentos se han realizado contra el gobernador de Tamaulipas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO.- En medio del proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, la regidora panista Ma. del Carmen Díaz Barrios llamó a respetar la presunción de inocencia ante los señalamientos que han surgido contra uno de los integrantes de la planilla encabezada por Gloria Garza y César Verástegui.

La fórmula ha sido objeto de cuestionamientos luego de que en ella figura José Alejandro Llanas Alba, cuya empresa fue sancionada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Sin embargo, Díaz Barrios consideró que no se debe descalificar a todo un proyecto político por la situación de una sola persona.

«Si hay un miembro de la planilla que tiene algún problema, que no cumple con algún requisito se retira y se pone otro. No pasa nada, no podemos descalificar a toda una corriente política como es la de Gloria Garza y César Verástegui por una persona. Si es o no es, no está comprobado si tiene un vínculo que demuestre su inocencia. La presunción de inocencia debe respetarse con todos lo mismo con los de mi partido, que con los de enfrente».

La edil señaló que ha mantenido la misma postura en otros casos de carácter político, incluyendo las acusaciones que en distintos momentos se han realizado contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por lo que insistió en que nadie debe ser juzgado sin pruebas concluyentes.

«Apoyé de manera personal a la presidenta y al gobernador que demuestren y que salgan de ese asunto, no pasa nada. Se les apoya porque cuando nos toque a nosotros la presunción de inocencia vamos a querer que se respete. Nadie por encima de la Ley y la presunción de inocencia debe de respetarse con todo», expresó.

Díaz Barrios descartó que existan fracturas al interior de Acción Nacional en Tamaulipas y aseguró que mientras se define a la nueva dirigencia estatal, la militancia permanece firme.

Respecto a la escasa participación de panistas de Tampico en un banderazo convocado por el Comité Ejecutivo Nacional, consideró necesaria la presencia de liderazgos como Chucho Nader, Pepe Schekaibán y Gloria Garza, al tiempo que sostuvo que los procesos internos del PAN suelen ser ríspidos, pero finalmente prevalece la democracia.