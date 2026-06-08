Presente Erasmo González Robledo en ceremonia de Honores a la Bandera en Ciudad Victoria junto a alcaldes de Tamaulipas

En su mensaje, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la importancia de iniciar cada semana con esta ceremonia cívica

Por Oscar Figueroa

La Razón

TAMAULIPAS.- En un ambiente de respeto a los símbolos patrios y de fortalecimiento de los valores cívicos, el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, acudió este lunes a la ceremonia de Honores a la Bandera realizada en la explanada del Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, encabezada por el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, y a la que también asistieron las y los presidentes municipales de los 43 municipios de Tamaulipas.

Al evento también asistieron la senadora Olga Sosa Ruiz y el diputado federal José Braña Mojica, además de integrantes del gabinete del Gobierno del Estado, las y los secretarios estatales, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, legisladoras y legisladores, representantes de las fuerzas de seguridad, directivos y propietarios de medios de comunicación, así como estudiantes destacados, en una muestra de unidad y colaboración entre las instituciones y los distintos sectores de la sociedad.

Durante este acto solemne se rindieron honores a la Enseña Nacional, se entonaron los himnos Nacional Mexicano y de Tamaulipas, además de llevarse a cabo el juramento al Lábaro Patrio y la lectura de efemérides nacionales y estatales, acciones que refrendaron el respeto a la historia, la identidad y los principios que fortalecen la unidad de las y los tamaulipecos.

En su mensaje, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la importancia de iniciar cada semana con esta ceremonia cívica, además de reconocer la presencia de las autoridades municipales de las distintas regiones del estado, con quienes se mantiene una coordinación permanente para continuar impulsando acciones encaminadas a la paz, la reconstrucción del tejido social y el desarrollo integral de Tamaulipas.

Asimismo, durante la ceremonia se expusieron avances en materia energética y proyectos estratégicos que consolidan a la entidad como referente nacional en este sector, resaltando la importancia de seguir promoviendo la innovación, el aprovechamiento sustentable de los recursos y el desarrollo económico en beneficio de las familias tamaulipecas.

De igual forma, se reconoció el talento y la preparación de jóvenes integrantes del proyecto Nix-Lab, quienes próximamente representarán a Tamaulipas y a México en Corea del Sur con el robot Chabot, que también estuvo presente durante la ceremonia, ejemplo del potencial de las nuevas generaciones y del impulso que se brinda al conocimiento, la ciencia y la innovación.

En ese contexto, desde Ciudad Madero se continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para generar más oportunidades para las nuevas generaciones y seguir construyendo un mejor presente y un futuro con mayor bienestar para todas y todos.