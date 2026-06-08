PRI con ventaja en Elecciones de Coahuila; Morena denuncia fraude masivo con códigos QR

La coalición PRI-Unidad Democrática de Coahuila (UDC) alcanzó 55.28% de los sufragios, mientras que la alianza Morena-PT obtuvo 25.96%

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo una victoria contundente en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, celebradas este domingo. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI consolida carro completo al ganar los 16 distritos electorales del estado con más del 55% de los votos.

La coalición PRI-Unidad Democrática de Coahuila (UDC) alcanzó 55.28% de los sufragios, mientras que la alianza Morena-PT obtuvo 25.96%. Esta amplia diferencia confirma al partido tricolor como la primera fuerza política en Coahuila.

Morena denuncia compra masiva de votos contra el PRI

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, denunció un «megaoperativo» de compra de votos por parte del PRI. Durante una rueda de prensa, presentó videos como evidencia de lo que calificó como «fraude a la ley».

Montiel aseguró que «todos y cada uno de los votos que obtuvo el PRI fueron comprados» mediante un esquema con códigos QR. Según sus declaraciones, los votantes recibieron pagos de «al menos 500 pesos» en efectivo o transferencias electrónicas.

La dirigente morenista confirmó que su partido impugnará los resultados ante instancias locales y federales. «Nosotros no somos quienes determinaremos la validez de la elección», enfatizó al señalar que corresponde a las autoridades jurisdiccionales decidir sobre posibles anulaciones.

Alejandro Moreno presume triunfo «irreversible» del PRI

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, proclamó el triunfo «contundente» de su partido. «No sólo les ganamos, los barrimos», declaró al rechazar las acusaciones de Morena sobre irregularidades electorales.

Moreno aseguró que las familias coahuilenses «decidieron con libertad y con inteligencia» y rechazaron lo que llamó «narcopolíticos de Morena». El dirigente priista calificó esta victoria como «irreversible» y adelantó planes para las elecciones federales de 2027.

«Somos la verdadera opción de la oposición. El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena», expresó Moreno.

Debacle del PAN y MC pone en riesgo su registro local

Los resultados del PREP revelan un panorama preocupante para otros partidos políticos en Coahuila. El PAN, que en 2023 se alió con el PRI para llevar a Manolo Jiménez a la gubernatura, obtuvo apenas 2.08% de los votos.

Movimiento Ciudadano registró 2.02% de los sufragios, por lo que ambos partidos enfrentan el riesgo de perder su registro local. En contraste, Nuevas Ideas, un partido local de reciente creación, sumó casi 6% de los votos y podría convertirse en la tercera fuerza política del estado.

Las autoridades del Instituto Electoral de Coahuila y del INE reportaron una participación ciudadana superior a 49%, sin incidentes mayores que comprometan la validez de los resultados. Se registraron 119 incidentes menores durante la jornada electoral, principalmente relacionados con votantes fuera de lista nominal.

El triunfo del PRI consolida su dominio político en Coahuila y marca un revés significativo para la oposición, especialmente para Morena, que ahora busca revertir estos resultados a través de impugnaciones legales.

CON INFORMACIÓN DE ORUS MEDIA