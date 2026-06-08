Se forma la tormenta tropical Cristina frente a las costas de Centroamérica

Tormenta tropical Cristina se forma entre México y Guatemala; no amenaza directo a México, pero generará lluvias intensas en Centroamérica.

MÉXICO.- Este lunes 8 de junio se formó la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico, entre México y Guatemala, convirtiéndose en el segundo sistema climático en la región, junto a la tormenta tropical Boris.

Los pronósticos indican que Cristina podría desplazarse paralelamente a las costas de Centroamérica durante los próximos días, por lo que no representa una amenaza directa para territorio mexicano.

Depresión Tres-E se intensifica a tormenta tropical Cristina entre México y Guatemala

Al mediodía de este lunes, se dio a conocer que la depresión Tres-E se intensificó a tormenta tropical Cristina, ubicada a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, entre México y Guatemala.

La tormenta tropical Cristina registraba vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora, mientras avanzaba lentamente a una velocidad cercana a los 7 kilómetros por hora.

De acuerdo con la información, la tormenta tropical Cristina no representa una amenaza directa para México, pero Protección Civil en el sur elevaron el nivel de mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de:

Lluvias intensas

Deslaves

Inundaciones

Estimaciones sugieren que Cristina se desplazará hacia el sur, generando precipitaciones abundantes en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua hacia finales de esta semana.

La formación de Cristina ocurre mientras la tormenta tropical Boris también se mantiene activa en el Pacífico, por lo que autoridades meteorológicas exhortaron a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS