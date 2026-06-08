Shakira y Belinda se reúnen antes del Mundial 2026 y desatan furor en redes

Las imagen de las cantantes enloqueció a sus fanáticos, quienes esperan ansiosos verlas sobre el escenario en la gala inaugural.

La emoción crece entre aficionados a unos días de la inauguración de la Copa Mundial 2026, en la que Shakira será la encargada del espectáculo principal interpretando el tema oficial “Dai Dai”. Sin embargo, una reciente fotografía filtrada en redes sociales generó incrementó la incertidumbre y generó gran alboroto entre sus fanáticos, pues se le ve junto a Belinda en el backstage compartiendo tiempo entre ensayos.

En esta ocasión el espectáculo inaugural del Mundial 2026 se realizará en grande con shows tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, sedes de los encuentros deportivos. El Estadio Ciudad de México será el recinto para una serie de presentaciones con las que se dan por iniciadas las justas deportivas, por ello, a la capital del país han arribado los artistas que subirán al escenario.

¿Shakira y Belinda juntas en el concierto de la Copa Mundial 2026?

La gala inaugural se realizará el próximo jueves 11 de junio a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) y el espectáculo principal estará a cargo de Shakira junto a Burna Boy con el tema oficial “Dai Dai”. Además, subirán al escenario Alejandro Fernández, J Balvin, Maná, Lila Downs, Danny Ocean, Lyla y Belinda junto a Los Ángeles Azules con la canción “Por ella”.

Este fin de semana a través de sus historias en Instagram, Belinda publicó una fotografía en la que se le puede ver junto a Shakira en el backstage de la inauguración. La imagen de inmediato se hizo viral logrando enloquecer a los fans de ambas cantantes; además, desató sospechas de que podrían realizar una aparición juntas, aunque esto no ha sido confirmado.

La cantante barranquillera también publicó una serie de fotografías con las que anunció su regreso a la Ciudad de México luego de una serie de conciertos como parte de su gira «Las mujeres ya no lloran» con la que rompió récords. La artista celebró su llegada, al igual que sus fans que esperan ansiosos verla triunfar una vez más sobre un escenario de la Copa Mundial.

Nuevo video de Shaki y Belinda juntas en México 🇲🇽

Se nota a kilómetros que ellas dos se aman y se admiran muchísimo. Qué bonito verlas siempre juntas y tan lindas 😍#Shakira #Belinda #FIFAWorldCup #EstadioAzteca pic.twitter.com/L8YJu1WzwV — Snowy Wolf 🐾 (@SnowyWolf_83) June 8, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO