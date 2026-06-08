Solicitan prórroga 17 servidores públicos para cumplir declaración patrimonial en Tampico

El cumplimiento de las obligaciones fiscales y patrimoniales forma parte de la responsabilidad de quienes desempeñan un cargo público.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Un total de 17 servidores públicos del Ayuntamiento de Tampico solicitaron una prórroga para presentar su declaración patrimonial anual, luego de que el pasado 31 de mayo venciera el plazo establecido para cumplir con esta obligación ante la Contraloría Municipal.

El presidente de la Comisión Anticorrupción en el Cabildo, Gregorio Pego Cruz, informó que tras una revisión realizada con la contralora municipal, Patricia Del Ángel Rivas, se detectó que dichos funcionarios no habían concluido el trámite, por lo que fueron requeridos para gestionar una ampliación de plazo.

«Estuvimos con la Contralora, Patricia Del Ángel, faltaban 17 gentes que los iban a requerir para presentaran una prórroga para que pudieran presentar su declaración», expresó.

El edil dijo que pese a estos casos, Tampico registra uno de los niveles más altos de cumplimiento en materia de declaración patrimonial entre los municipios de la zona sur de Tamaulipas, lo que atribuyó al compromiso de las y los servidores públicos con la transparencia y la rendición de cuentas.

«Tampico es el primer lugar, faltaba 60% en Madero… En Altamira, un 50% cuando en Tampico todos se pusieron las pilas. Es una declaración que se tiene que hacer, en lo personal como regidor y la regidora Carmen fuimos los primeros en presentar la declaración que también tenemos que presentar un acuse de recibo de la declaración ante Hacienda», mencionó.

Pego Cruz señaló que el cumplimiento de las obligaciones fiscales y patrimoniales forma parte de la responsabilidad de quienes desempeñan un cargo público, por lo que insistió en la importancia de fortalecer una cultura de transparencia dentro de la administración municipal.

«No quiero tener problemas con Hacienda, es un compromiso como contribuyente de poder pagar ante Hacienda y hacer declaración en tiempo y forma ante la Contraloría… había 10 o 12 regidores pero ya cumplieron, tenemos que hacer una cultura. No podemos esconder nada», comentó.

El regidor dijo que conforme al artículo 64 Bis del Código Municipal, la Comisión Anticorrupción sesiona mensualmente para revisar avances en materia de transparencia, cumplimiento de obligaciones administrativas y fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas dentro del Ayuntamiento.