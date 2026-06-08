VIDEO: Abuelita se convierte en heroína al proteger a su nieto durante sismo de 7.8 en Filipinas

Las autoridades de Filipinas reportaron decenas de personas fallecidas y más de 200 heridas como consecuencia del terremoto.

Una mujer de la tercera edad se volvió viral en redes sociales luego de arriesgar su vida para resguardar a su pequeño nieto durante el fuerte terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la región de Mindanao, en Filipinas. La historia fue difundida en redes sociales junto a las imágenes de destrucción que dejó el movimiento telúrico, considerado uno de los más intensos registrados en el país durante este año.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba dentro de su vivienda viendo televisión cuando comenzó el sismo. Al sentir la fuerza del movimiento, su abuela entró rápidamente a la casa para intentar sacarlo y ponerlo a salvo antes de que la estructura pudiera sufrir daños mayores.

La mujer alcanzó a cargar al niño e intentó abandonar el inmueble, pero la intensidad del terremoto le impidió salir a tiempo. Al notar el peligro, se colocó sobre el pequeño y utilizó su propio cuerpo como escudo para protegerlo de posibles golpes y evitar que fragmentos de escombros lo lastimaran en la cabeza, rostro y otras partes del cuerpo.

El terremoto de magnitud 7.8 ocurrió frente a la costa sur de Filipinas y tuvo como epicentro una zona marítima cercana a Mindanao, la segunda isla con mayor población del archipiélago. Según los informes de las autoridades, el movimiento se originó a una profundidad aproximada de 33 kilómetros y fue percibido con fuerza en diferentes comunidades.

Abuela salva a su nieto durante fuerte terremoto en Filipinas

🌏 FILIPINAS 🇵🇭 | TERREMOTO: ABUELA 👵🏽 ARRIESGÓ SU VIDA PARA PROTEGER A SU PEQUEÑO NIETO 👦🏽 La abuela arriesgó todo para proteger a un niño durante el terremoto de magnitud 7.8 en Mindanao. pic.twitter.com/Hnnt8wucBt — XAlertNow (@xalertnow) June 8, 2026

La emergencia dejó severas afectaciones en zonas como General Santos, donde varios edificios presentaron daños y algunos inmuebles colapsaron. Además, se reportaron deslizamientos de tierra en áreas cercanas, lo que complicó las labores de rescate y atención a la población afectada.

Tras el terremoto también se activó una alerta de tsunami debido a la fuerza del sismo. En algunas zonas costeras se registraron variaciones en el nivel del mar, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse alejados de las playas hasta descartar mayores riesgos.

Las autoridades de Filipinas reportaron decenas de personas fallecidas y más de 200 heridas como consecuencia del terremoto. Equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas más afectadas para buscar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros de viviendas, escuelas, comercios y otros edificios dañados.

Terremoto en Mindanao deja muertos, heridos y personas desaparecidas

También se informó sobre personas desaparecidas, principalmente en áreas donde las construcciones sufrieron colapsos. Los cuerpos de rescate continúan con las labores mientras revisan estructuras que podrían representar peligro para los habitantes.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló que se trató del terremoto más fuerte registrado en el país durante el año y pidió precaución ante la posibilidad de réplicas. Las autoridades recomendaron a la población no regresar a inmuebles afectados hasta que sean evaluados y considerados seguros.

Filipinas se encuentra dentro del llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. Debido a esta ubicación geográfica, el país enfrenta con frecuencia terremotos, erupciones y otros fenómenos naturales que pueden ocasionar emergencias de gran magnitud.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO