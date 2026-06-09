Alertan por fraudes en venta de autos usados; recomiendan no aceptar cheques

Las autoridades y organismos ciudadanos reiteraron el llamado a verificar la identidad de compradores y vendedores, formalizar las operaciones mediante contratos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas alertó a la población sobre el incremento de fraudes relacionados con la compraventa de vehículos usados, principalmente aquellos promovidos a través de redes sociales, donde delincuentes aprovechan la confianza de los vendedores para concretar engaños.

El coordinador ejecutivo de la organización, Jorge Charles Coll, explicó que varios de los casos que llegan ante la Fiscalía General de Justicia son denunciados inicialmente como robos, aunque en realidad corresponden a fraudes cometidos durante transacciones entre particulares.

“Hay un fenómeno de fraudes en la venta de vehículos usados. Se registra como robo porque los afectados lo denuncian ante la Fiscalía como un robo, pero en realidad son fraudes que ocurren de diversa modalidad. No tengo una fuente de información especial, pero hemos visto en redes que se quejan ciudadanos de este tipo de fraudes, por vehículos que venden y pagan con cheques que rebotan”, expresó.

Indicó que las carpetas de investigación reflejan que una parte importante de estos casos no corresponde al delito de robo de automóvil, sino a operaciones comerciales en las que los compradores utilizan mecanismos de pago fraudulentos o documentación irregular.

Ante esta situación, Charles Coll exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas antes de concretar cualquier operación de compraventa.

“Hay que hacer las cosas con orden, un contrato de compraventa, pedir identificación de los vendedores. No aceptar cheques, no hay que aceptarlos si es un viernes porque no van a ver si se acreditó hasta el siguiente lunes. Hay que hacerlo correctamente”, mencionó.

El representante de la Mesa de Seguridad Ciudadana dijo que a diferencia de estos fraudes, el robo de vehículos mantiene una incidencia mínima en la zona sur de Tamaulipas.

“Cerramos 2025 con un mínimo histórico en robo de vehículo. En México se roban alrededor de 80 mil vehículos al año, es una cantidad increíble y en la zona sur estamos en un dígito mensualmente”, puntualizó.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede consultar estadísticas actualizadas sobre incidencia delictiva y carpetas de investigación a través del portal del Observatorio Ciudadano, donde existe una plataforma interactiva con información de los municipios del sur de Tamaulipas.

Las autoridades y organismos ciudadanos reiteraron el llamado a verificar la identidad de compradores y vendedores, formalizar las operaciones mediante contratos y evitar aceptar pagos cuya autenticidad no pueda confirmarse de inmediato, a fin de reducir el riesgo de ser víctima de fraude.