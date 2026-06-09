Anomalías en 4 de cada 10 extracciones

Las inspecciones realizadas por el Gobierno de Tamaulipas en la cuenca Guayalejo-Tamesí revelaron que cerca del 40 por ciento de los puntos de extracción revisados presentan irregularidades

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La revisión emprendida por el Gobierno de Tamaulipas en la cuenca Guayalejo-Tamesí comenzó a revelar un problema que durante años permaneció fuera del radar de las autoridades: el uso irregular del agua.

De los 48 puntos de extracción inspeccionados hasta el momento, alrededor de 19 presentan anomalías relacionadas con la falta de concesiones o inconsistencias en su situación legal, reveló el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

La cifra representa cerca del 40 por ciento de los aprovechamientos revisados y confirma la existencia de usuarios que operan fuera del padrón oficial.

“La radiografía es que sí encontramos usuarios irregulares. Hay usuarios que tienen su título de concesión, pero hay algunos que no”, señaló el funcionario.

Las brigadas estatales realizan verificaciones físicas, levantamiento de coordenadas geográficas y mediciones de volúmenes de extracción para contrastar la información con los registros oficiales.

La investigación ocurre en medio de una de las etapas más críticas en materia hídrica para Tamaulipas, donde la sequía de los últimos años obligó a reforzar la vigilancia sobre el uso del recurso.

Una vez concluida la revisión en el Guayalejo-Tamesí, las brigadas continuarán con inspecciones en la cuenca del río Purificación.