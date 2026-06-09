Atiende COMAPA SUR trabajos de reposición de colector en la colonia Unidad Nacional

Con esta obra se obtendrán importantes beneficios para la población, entre los que destacan la mejora en el funcionamiento de la red de drenaje sanitario.

Por Mario Prieto

La Razón

TAMAULIPAS.- Con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura sanitaria y garantizar la continuidad del servicio, COMAPA Sur lleva a cabo trabajos de reposición de un colector de 60 pulgadas ubicado en la esquina de las calles Querétaro y Sinaloa, en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero.

Estas acciones se realizan de manera acelerada luego de que se presentara un hundimiento en el área, derivado del colapso de un tramo de la línea sanitaria, situación que hizo necesaria una intervención para reparar los daños y restablecer la funcionalidad de esta importante infraestructura.

Personal técnico y operativo del organismo trabaja de forma continua en la ejecución de las maniobras correspondientes, aplicando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la zona y minimizar las afectaciones a la ciudadanía.

De acuerdo con la programación establecida y siempre que las condiciones climáticas lo permitan, se estima concluir los trabajos de reposición en el transcurso de la presente semana. Posteriormente, se procederá a programar las labores de pavimentación para la restitución integral de la vialidad.

Con esta obra se obtendrán importantes beneficios para la población, entre los que destacan la mejora en el funcionamiento de la red de drenaje sanitario, la prevención de futuros hundimientos, la reducción del riesgo de fugas y afectaciones al entorno, así como una mayor seguridad para peatones y automovilistas que transitan por el sector.