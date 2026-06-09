CANIRAC plantea evaluar Chairel o Champayán para proyecto de restaurantes flotantes

La laguna del Carpintero no sólo alberga una importante población de cocodrilos, sino también áreas de manglar que podrían verse afectadas por la construcción de infraestructura flotante o plataformas de gran tamaño.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO.- La propuesta para construir restaurantes flotantes en cuerpos lagunares del sur de Tamaulipas debe analizarse con seriedad y bajo un estricto marco jurídico y ambiental, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la zona sur, Rodrigo Azcárraga Salazar, quien incluso consideró que espacios como las lagunas del Chairel o Champayán podrían resultar opciones más viables que la laguna del Carpintero.

Luego de que trascendió una iniciativa para instalar 10 restaurantes flotantes en la laguna del Carpintero, cerca de la Escuela Náutica Mercante de Tampico, el dirigente empresarial aclaró que el organismo que representa no ha sido informado oficialmente sobre el proyecto ni conoce quién lo impulsa.

«No sé ni siquiera de quién es el proyecto… hay que evaluar ¿es la laguna del Carpintero la mejor opción para eso o pudiera ser tal vez en la laguna del Chairel o de Champayán? Es decir, habría que evaluar el marco jurídico y presentar un proyecto serio»,expresó.

Azcárraga Salazar señaló que una propuesta de esta naturaleza requiere estudios técnicos y la participación de diversas autoridades federales debido a las características ambientales de la zona donde se pretende desarrollar.

El líder restaurantero explicó que la laguna del Carpintero no sólo alberga una importante población de cocodrilos, sino también áreas de manglar que podrían verse afectadas por la construcción de infraestructura flotante o plataformas de gran tamaño.

«Es algo que tiene que valorarse, permisos ambientales con PROFEPA, es un cuerpo de agua, entra la CONAGUA; es decir no es un tema menor… Sí, es un manglar al final de cuentas; si la plataforma es amplia no podría haber riesgo de que suban… preocupa el manglar», mencionó.

El presidente de CANIRAC dijo que cualquier proyecto turístico o gastronómico que busque desarrollarse en la región debe considerar la participación del sector restaurantero organizado a fin de garantizar que las propuestas sean viables, sostenibles y generen beneficios económicos para la zona.

Indicó que antes de avanzar en una iniciativa de esta magnitud, es indispensable contar con información clara sobre sus promotores, alcances, impacto ambiental y factibilidad legal, además de escuchar la opinión de los organismos empresariales involucrados.