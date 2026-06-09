Claudia Sheinbaum confirma que México mantiene y seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba

En la conferencia en Palacio Nacional, dijo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene “algunos otros mecanismos para la compra de combustible”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se mantendrá el apoyo humanitario a Cuba ya que es un pueblo que se necesita.

En la conferencia en Palacio Nacional, dijo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel tiene “algunos otros mecanismos para la compra de combustible”.

A pregunta expresa, recordó que este domingo llegó a la isla otro buque con ayuda humanitaria.

“Y vamos a seguir enviando. Me quedé pensando porque no sé si ayer o antier llegó otro buque de apoyo al pueblo cubano”, comentó.

“Y vamos a seguir enviando el apoyo al pueblo cubano, ellos tienen algunos otros mecanismos para la compra de combustible, y nosotros seguimos apoyando en todo lo que podemos. Y es un asunto de solidaridad. Siempre lo ha hecho el pueblo de México, y lo vamos a seguir haciendo, porque es un pueblo que lo necesita”, añadió.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO