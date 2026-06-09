De vuelta a casa: Guardia Estatal reúne a abuelito extraviado con su familia

Fue una mujer que vio a un anciano perdido y levantó el teléfono. Eso bastó para que un hombre de 87 años llegara a casa antes de que cayera la noche

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tam.— No fue un operativo de gran escala ni una alerta de emergencia. Fue una mujer que vio a un anciano perdido y levantó el teléfono. Eso bastó para que un hombre de 87 años llegara a casa antes de que cayera la noche.

El hecho ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, donde una vecina alertó a elementos de la Guardia Estatal sobre la presencia de un adulto mayor que deambulaba sin rumbo aparente y sin poder orientarse. Los agentes de la Coordinación Municipal Victoria respondieron al llamado y encontraron al anciano con vida, consciente y portando su credencial de elector.

Ese documento fue clave. Con él, los policías confirmaron la edad del hombre y localizaron su domicilio en la colonia Héroe de Nacozari, al otro extremo de donde fue hallado.

El reencuentro fue breve pero cargado: un hijo abrió la puerta y reconoció a su padre. La incertidumbre, de minutos para los uniformados, probablemente había sido de horas para la familia.

La Secretaría de Seguridad Pública reconoció la intervención y subrayó el papel de la ciudadanía en el desenlace, aunque sin precisar cuánto tiempo llevaba el adulto mayor fuera de su hogar ni si padece alguna condición que haya motivado el extravío.

El caso abre, de nuevo, una pregunta que Ciudad Victoria no ha respondido del todo: ¿cuenta la ciudad con un protocolo específico para la búsqueda y atención de adultos mayores con riesgo de extravío? En muchas ciudades del país, la ausencia de ese mecanismo convierte cada caso en una carrera contra el tiempo que no siempre termina bien.

Por ahora, este terminó bien. Y fue gracias a una vecina que no se quedó con los brazos cruzados.