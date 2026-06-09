Descarta SEDUMA cobro en Ruta Conecta y continúa programa piloto en Victoria

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, afirmó que el proyecto continúa en fase piloto y que, por el momento, no existe ninguna determinación sobre el cobro del servicio

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno de Tamaulipas descartó que exista una decisión tomada para comenzar a cobrar por el servicio de la Ruta Conecta en Ciudad Victoria, luego de que en días recientes circularan versiones y publicaciones sin fuente oficial que aseguraban la implementación de una tarifa para los usuarios.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, afirmó que el proyecto continúa en fase piloto y que, por el momento, no existe ninguna determinación sobre el cobro del servicio.

El funcionario precisó que cualquier modificación al esquema actual será dada a conocer de manera oficial por las autoridades competentes, particularmente por la Subsecretaría de Transporte, una vez que concluya el periodo de evaluación que actualmente se desarrolla.

“Seguimos en el proyecto piloto. En el momento que pueda haber algo de eso, la Subsecretaría de Transporte les estaría informando, pero seguimos nosotros analizando. Traemos apenas un mes, menos de un mes, y la Ruta Conecta sigue dando buenos resultados”, señaló.

Becker Hernández subrayó que antes de anunciar cualquier posible cambio en la operación del programa, las autoridades informarán oportunamente a los medios de comunicación y a la ciudadanía, por lo que pidió no dar crédito a versiones que carezcan de sustento oficial.

“Por el momento seguimos en fase piloto. Cuando se acabe la fase piloto, los primeros en saber van a ser ustedes; es más, antes de que se anuncie que se acabó la fase piloto, nosotros se los vamos a decir. Pero sigue la fase piloto y siguen trabajando las unidades”, expresó.

El titular de la Seduma destacó que el programa ha tenido una respuesta favorable entre la población victorense, al grado de que otros municipios y diversas colonias han mostrado interés en contar con esquemas similares de movilidad.

Indicó que la Ruta Conecta mantiene una proyección de crecimiento y expansión hacia otras regiones del estado, debido a la aceptación social que ha generado desde su puesta en marcha.

“Nos lo están solicitando muchos municipios, nos lo están solicitando las colonias. Vemos que hay una parte social a la que le ha gustado mucho y que nos busca en ese sentido. Nosotros estamos muy contentos con cómo se ha ido avanzando”, afirmó.

Con estas declaraciones, el Gobierno de Tamaulipas dejó claro que el servicio continúa operando bajo el esquema de prueba con el que fue puesto en marcha y que, hasta el momento, no existe una fecha definida ni una decisión oficial para comenzar a cobrar por su uso.