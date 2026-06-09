Destaca alumna de la UAT por su gran talento matemático

Yasuriana Villazana López, obtuvo la medalla de plata en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Yasuriana Villazana López, obtuvo la medalla de plata en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, celebrado del 31 de mayo al 5 de junio, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Al reconocer este importante logro, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, reiteró el compromiso de continuar generando oportunidades que impulsen el talento estudiantil y fortalezcan una formación integral basada en la excelencia académica.

Asimismo, expresó su agradecimiento a quienes acompañan y respaldan el crecimiento de las y los jóvenes, destacando que los resultados alcanzados por Yasuriana son muestra del trabajo conjunto entre institución, docentes, asesores y familias, así como del esfuerzo y la determinación de la estudiante.

Yasuriana, alumna de cuarto semestre de bachillerato de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), representó dignamente a la máxima casa de estudios del estado en la categoría Nivel II, correspondiente a preparatorias, destacando entre las jóvenes con mayor talento matemático del país.

Con apenas tres meses de preparación en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, la estudiante logró una actuación extraordinaria al obtener una destacada puntuación en la segunda jornada del certamen, considerada la de mayor dificultad, resolviendo problemas complejos mediante avanzadas estrategias matemáticas, muestra de su disciplina, capacidad analítica y perseverancia.

Por su parte, el director de la UAMVH, Jesús Roberto García Sandoval, felicitó a la estudiante y reconoció el respaldo institucional para fortalecer iniciativas que promuevan el talento científico y académico de la juventud universitaria.

De igual manera, se hizo extensivo el reconocimiento a la Mtra. Monserrat Ávila Olivo, delegada estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas; así como a los asesores y colíderes Samuel Elías Echeverría y David Sarreón, y al asesor Yatzil Hernández Ruiz, cuyo acompañamiento y dedicación fueron fundamentales para alcanzar este sobresaliente resultado.