Destaca N-Laredo en Seguridad con apoyo del gobernador:CLCR

Refrenda la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Estado y la federación en materia de seguridad.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Tamaulipas, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde refrendó el compromiso de Nuevo Laredo de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Federación para fortalecer la seguridad, la prevención social y la construcción de entornos de paz para las familias tamaulipecas.

Durante la sesión, la presidenta municipal entregó al gobernador el Diagnóstico Municipal de Seguridad Humana de Nuevo Laredo, instrumento que permitirá fortalecer la toma de decisiones y orientar acciones enfocadas en atender las causas que generan problemáticas sociales, privilegiando la prevención, la participación ciudadana y la reconstrucción del tejido social.

Estos resultados coinciden con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde Nuevo Laredo se consolida como uno de los municipios que se mantienen con menor percepción de inseguridad en México.

En esta medición correspondiente al primer trimestre del año, Nuevo Laredo logró posicionarse dentro de los 14 municipios con mejor percepción de seguridad, registrando un 34.8 por ciento, lo que representa una mejora significativa respecto al cierre del año anterior, cuando la ciudad reportó un 42.5 por ciento y se ubicó en la posición 18 a nivel nacional.

“Los avances que hoy presenta Nuevo Laredo son resultado de una visión compartida y de un trabajo coordinado que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha demostrado una firme voluntad para construir la paz desde las comunidades, atendiendo las causas de raíz y fortaleciendo la participación ciudadana», expresó la alcaldesa.

Destacó que la ciudad registró los promedios más bajos en delitos como robo a comercio, robo simple e ilícitos contra el patrimonio en el hogar, además de obtener las mejores evaluaciones en organización comunitaria, participación ciudadana, seguridad en el entorno y la escala general de percepción de la comunidad.

Estos resultados reflejan el trabajo permanente que realiza el Gobierno Municipal en territorio, impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura de paz, recuperar espacios públicos, fomentar la convivencia comunitaria y acercar los servicios gubernamentales directamente a las colonias.

“En Nuevo Laredo compartimos esa visión y seguiremos trabajando hombro con hombro con el Gobierno del Estado y la Federación porque cuando existe coordinación, compromiso y cercanía con la gente, los resultados llegan y las familias viven con mayor tranquilidad y bienestar”, señaló.

La alcaldesa reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya para consolidar una estrategia estatal que prioriza la atención de las causas sociales y promueve la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como una herramienta fundamental para alcanzar resultados duraderos.

Enfatizó en que los resultados obtenidos confirman que la coordinación institucional y el trabajo cercano con la ciudadanía son factores determinantes para consolidar comunidades más seguras y participativas, al tiempo que reiteró la disposición del Gobierno Municipal para continuar sumando esfuerzos dentro de la estrategia estatal de paz y justicia cívica.

Con acciones conjuntas entre Estado, municipios, sociedad civil y ciudadanía, Tamaulipas avanza en la construcción de un modelo de seguridad con enfoque humanista que busca garantizar mejores condiciones de vida, fortalecer la cohesión social y brindar mayores oportunidades para todas y todos.