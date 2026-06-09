Ferrocarrileros abren espacio a 70 emprendedoras en la colonia Morelos

En el lugar se comercializa una amplia variedad de productos, desde ropa y cosméticos hasta alimentos preparados y artículos innovadores elaborados por las propias comerciantes.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Cerca de 70 emprendedoras de la colonia Morelos encontraron una nueva oportunidad para comercializar sus productos gracias a un acuerdo con el Sindicato Ferrocarrilero, que les facilitó un espacio para instalarse cada viernes por la noche en un predio ubicado en ese sector de Tampico.

La presidenta de la comisión de mercados en el cabildo, Marta Quiroz Cortez informó que la iniciativa surgió con el objetivo de respaldar a mujeres que buscan contribuir a la economía de sus hogares mediante pequeños negocios.

“Nos dimos a la tarea de poder apoyar a estas mujeres emprendedoras de la Morelos. Jacinto, el secretario general de Ferrocarriles, les facilitó un área que se le llama La Y en la Morelos, cruzando la calle donde ellas estaban. Son cerca de 70 emprendedoras; la que lleva el control es la señora Lili de la Morelos. Casi son puras mujeres emprendedoras”, expresó.

Dijo que en el lugar se comercializa una amplia variedad de productos, desde ropa y cosméticos hasta alimentos preparados y artículos innovadores elaborados por las propias comerciantes.

“Hay ropa, postres, cosméticos, tamales. Por ahí nos encontramos dentro de todo la lotería; tienen fichitas para anotar de patitos, conejitos”, comentó.

Quiroz Cortez señaló que además de las mujeres participantes, únicamente tres hombres forman parte de esta actividad comercial que opera todos los viernes de 4 de la tarde a 11 de la noche.

La regidora recordó que anteriormente las emprendedoras habían solicitado la creación de un mercado rodante nocturno en la zona lineal de la colonia Morelos; sin embargo, el proyecto no pudo concretarse debido a la falta de autorizaciones correspondientes y al respeto que debe mantenerse hacia las organizaciones de oferentes ya establecidas.

“No se pudo abrir el rodante nocturno. Ferrocarriles les dio la oportunidad, ellas están ahí; Jacinto hizo llegar un oficio a la presidenta y no entró el municipio para nada. Así es, genera muchas oportunidades la Morelos, el Cascajal; hay gente muy emprendedora”, explicó.

La apertura de este espacio representa una alternativa para decenas de mujeres que buscan fortalecer sus ingresos familiares, al tiempo que fomenta la actividad económica local en uno de los sectores con mayor tradición comercial de la ciudad.