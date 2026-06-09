Grave estado de salud de su padre podría llevar a Pablo Lyle a solicitar permiso para volver a México

Hasta el momento los abogados no han confirmado o descartado tramitar un permiso especial para que Pablo Lyle pueda regresar a México a meses de cumplir su condena en EUA por homicidio involuntario.

¿Quedará libre antes de tiempo? Los rumores de que Pablo Lyle solicitaría un permiso especial ante las autoridades de Miami, Florida, donde cumple una condena por el homicidio involuntario, no dejan de crecer después de que la periodista Inés Moreno reveló que el actor está enfrentando una tragedia familiar por la que podría no volver a ver con vida a su padre.

De acuerdo con los detalles revelados por Inés Moreno, el padre de Pablo Lyle sufrió una grave caída que comprometió su estado de salud y por la que la familia ya está esperando lo peor; cabe destacar que el hombre no solo se enfrenta a las consecuencias del golpe, sino que también lucha contra los síntomas y padecimientos adversos relacionados al Alzheimer.

Según reportó a través de su programa en YouTube, el papá del actor lleva un tiempo ingresado en un centro de cuidados donde recibe todas las atenciones relacionadas a su enfermedad y que fue ahí donde sufrió una “caída muy fuerte” que lo mantiene hospitalizado y en un estado grave.

“Desde hace dos años el papá de Pablo padece Alzheimer y entonces, no tuvo más remedio la familia que enviarlo a un centro de cuidados, pero en estos días el señor tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave, están esperando lo peor”, dijo Inés Moreno.

En las declaraciones durante su programa, la periodista también añadió que, “la tristeza más grande es que pudiese no alcanzar su hijo (Pablo Lyle) a ver con vida a su papá”, ya que el actor continúa preso en Estados unidos tras matar de forma involuntaria a Juan Ricardo Hernandes, un hombre cubano de 63 años.

De hecho, desde inicios de este año se rumoreaba que el actor de ‘Mirreyes vs Godínez’ podría quedar en libertad en diciembre de 2026 por buen comportamiento, sin embargo, la condena terminaría como tal hasta el 2027, fecha en la que se cumplen los cinco años de prisión a los que fue condenado por un juez en Miami.

Luego de dar la noticia, Inés Moreno recordó que la hermana de Pablo Lyle vive en Miami; sin embargo, tras la caída y gravedad en la que se encuentra su padre, ya regresó a México para hacerse cargo de los cuidados que necesite: “Está ahorita en Mazatlán, regresó, está al cuidado de su papá en estos momentos que se encuentra tan mal, pero pues están esperando lo peor”.

Cabe destacar que en Estados Unidos, incluyendo Florida, existe la posibilidad legal de que unn recluso presente un Furlough (Permiso de Salida Temporal) o una Liberación Temporal por Razones Humanitarias (Deathbed Visit) con el que “salga antes” de prisión, pero se trata de un proceso estricto y complicado.

Inés Moreno revela que tuvo entrevista inédita con el papá de Pablo Lyle

El tema sobre el estado de salud del padre de Pablo Lyle se originó después de que la periodista Inés Moreno mencionó que cuando apenas se estaban realizando los juicios del actor, ella tuvo la oportunidad de entrevistar al papá, pero que terminó borrando el material por solicitud del hombre.

Según mencionó, su hijo y los abogados pidieron que la entrevista no saliera a la luz por miedo a que se arruinara o afectara de algún modo el juicio al que estaba por enfrentarse; ante ello, la periodista aceptó bajo un acuerdo de que en cuanto Pablo saliera de la cárcel, padre e hijo se sentarían con ella en la primera entrevista tras la tragedia, pero ante el actual estado de salud del señor, esto podría no completarse.

“Si tú hubieras visto de qué manera ese papá hablaba de su hijo, fácil se lo hubiera presentado a los abogados o a los fiscales, se hubieran doblado porque era un amor, un ‘es que ustedes no saben’, ‘es que Pablo es así..’, ‘él tenía la ilusión’”, confesó la periodista antes de lanzar un: “Es probable que no vuelva a ver a su papá”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO