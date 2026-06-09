Hasta el cielo: se gradúa de secundaria y lleva su birrete a la tumba de su padre

Con el birrete todavía puesto y un globo entre las manos con la leyenda "Hoy se gradúa el tesoro de mamá", el adolescente caminó entre los pasillos del Panteón Jardín de Matamoros con paso firme y el rostro cargado de una emoción que no intentó disimular

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Un joven matamorense conmovió a miles de tamaulipecos al hacer una parada obligada tras su ceremonia de graduación de secundaria: el panteón donde descansa su padre. Nada de festejos inmediatos, nada de fotos con amigos. Primero, él.

Con el birrete todavía puesto y un globo entre las manos con la leyenda «Hoy se gradúa el tesoro de mamá», el adolescente caminó entre los pasillos del Panteón Jardín de Matamoros con paso firme y el rostro cargado de una emoción que no intentó disimular. Al llegar frente a la tumba, hizo lo que pocos adultos serían capaces de hacer: se quitó el birrete y lo colocó sobre la cruz blanca que marca el lugar donde descansa su padre.

El gesto duró segundos. El impacto, días.

Las fotografías del momento comenzaron a circular en redes sociales y en cuestión de horas tocaron a personas que ni siquiera conocen Matamoros. Cientos de comentarios se acumularon bajo las imágenes: algunos de admiración, muchos de llanto propio, casi todos con el nombre de alguien que también se fue antes de tiempo.

Lo que el joven hizo no requirió discurso ni explicación. Bastó el birrete sobre la cruz para entender que esa graduación no era solo suya, que hubo otro nombre en ese esfuerzo, que hay logros que se construyen con la memoria de quienes ya no están para verlos.

Tamaulipas, un estado acostumbrado a noticias difíciles, se detuvo un momento frente a la historia de este estudiante. Y en ese paréntesis, quedó demostrado algo que a veces se olvida: que el amor entre un hijo y su padre no encuentra límite en la muerte, y que hay maneras de honrar a los que se fueron que no caben en ningún discurso de graduación, pero sí en una fotografía que el tiempo no va a borrar.