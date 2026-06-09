Inversiones por 5 mil 800 mdd impulsarán desarrollo y empleo en el sur de Tamaulipas

La expectativa de nuevas inversiones fortalece las perspectivas económicas para los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

El sur de Tamaulipas se consolida como una de las regiones con mayor potencial de crecimiento económico en el estado, al proyectarse una inversión cercana a los 5 mil 800 millones de dólares a través de 42 proyectos que podrían generar más de 8 mil empleos directos.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, informó que la zona conurbada figura entre las principales beneficiadas dentro de la cartera de inversiones que actualmente promueve el Gobierno del Estado.

“Para el sur del estado son 42 proyectos que representan una inversión estimada de 5 mil 800 millones de dólares y la creación de más de 8 mil empleos, eso es lo que va a generar”, mencionó.

La expectativa de nuevas inversiones fortalece las perspectivas económicas para los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, una región que en los últimos años ha buscado consolidarse como un destino atractivo para el sector industrial y logístico.

Cantú Deándar también se refirió al Polo de Desarrollo para el Bienestar ubicado en Altamira, proyecto que recientemente logró concretar la integración de un fideicomiso que permitirá fortalecer su promoción ante inversionistas nacionales e internacionales.

“Ya se cuenta con un fideicomiso, que era un poquito luego se vuelven temas burocráticos; por fin tenemos fideicomiso, ya podemos salir y promover nuestro polo de desarrollo del bienestar. No es que no se hubiera estado haciendo, ahorita ya podemos dar datos duros importantes para el sector empresarial”, expresó.

La titular de Economía en Tamaulipas explicó que como parte de la estrategia para atraer nuevas inversiones, se contempla realizar entre julio y agosto un evento de promoción en la Ciudad de México, en coordinación con el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) y el Gobierno del Estado.

Durante este encuentro se presentarán las fortalezas industriales, logísticas y de infraestructura de la región, además de las oportunidades de negocio que ofrece el sur tamaulipeco para empresas interesadas en expandir sus operaciones.

Con estas acciones, las autoridades buscan consolidar al sur de Tamaulipas como uno de los principales motores económicos de la entidad y captar nuevas inversiones que impulsen la generación de empleos y el desarrollo regional.