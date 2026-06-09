Madero tendrá Policía Turística con mando estatal

En la universidad de seguridad pública es donde serán capacitados los elementos, quienes podrán obtener la clave única policial.

Por Óscar Figueroa

La Razón

La Policía Turística que será creada en Ciudad Madero, y pertenecerá a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El secretario del ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez dio a conocer que han solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública un convenio para la creación de la Policía Turística y otro convenio con el Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública para poder implementar el fondo que tienen programados los municipios para asignación en seguridad pública.

En la universidad de seguridad pública es donde serán capacitados los elementos, quienes podrán obtener la clave única policial.

En una primera etapa, la administración municipal pretende enviar a 40 aspirantes y el primer paso del proceso es que acrediten los exámenes de control y de confianza.

«Es una carrera y vas acreditarte con una clave única y el proceso es de 5 a 6 meses en la universidad, una vez egresados se te da de alta en la nómina de la Guardia Estatal asignada a Ciudad Madero para desempeñar la policía turística”, finalizó.