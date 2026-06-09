Madre de Roxana Guzmán denuncia falta de avances a ocho días de la desaparición de la periodista en Veracruz

Rubicelia Ramírez compartió detalles de su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum

Rubicelia Ramírez, madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán, expresó su profunda angustia y confusión ante la falta de avances en la investigación de la desaparición de su hija, ocurrida hace ocho días en Veracruz. Afirmó que su familia no ha recibido información oficial sobre el caso.

La señora Rubicelia Ramírez detalló el estrés que vive la familia ante la incertidumbre. Relató que se enteró por redes sociales de la detención de seis personas presuntamente relacionadas con la desaparición de su hija, de las cuales cuatro ya fueron liberadas, sin que las autoridades le hayan notificado directamente.

«Ya ocho días que mi hija no aparece. Por vía redes me enteré que habían detenido a seis personas en la madrugada. Estuve checando redes y me enteré que cuatro de ellos ya salieron libres.», dijo Rubicelia.

La madre de la periodista enfatizó la ausencia de comunicación por parte de las autoridades, lo que agrava su estado emocional y el de su familia. Añadió que la Fiscalía no le ha proporcionado detalles sobre las pruebas o elementos que llevaron a las detenciones iniciales, dejando a la familia en total desconocimiento sobre el progreso de la investigación.

«Estoy tan confundida que no tiene ni idea de cómo es vivir así. No sabemos absolutamente nada, no tenemos noticias, no sé nada de mi hija desde hace ocho días. La fiscalía no me ha comentado nada al respecto.», dijo Rubicelia.

Rubicelia Ramírez comparte detalles de su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum

En entrevista para el programa de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, relató su encuentro reciente con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien solicitó apoyo para redoblar los esfuerzos de búsqueda y operativos que permitan localizar a su hija.

«Le pedí de favor que nos apoyara redoblando esfuerzos, operativos para que mi hija aparezca. Me dijo que ellos están trabajando, que ella ya está enterada de la situación y que la fiscalía está trabajando. Es todo lo que me dijo y que no perdiera yo la fe.», dijo Rubicelia.

A pesar de este acercamiento, la madre de Roxana indicó que, salvo una llamada de una persona cercana a la Presidenta dos horas después, no ha habido más reuniones ni información adicional por parte de las autoridades estatales o de seguridad. La situación ha rebasado a la familia, que se encuentra emocionalmente afectada.

«La esperanza no va a morir, la esperanza va a seguir firme. Mis nietos están destrozados, todos desgraciadamente presenciaron ese acto violento. Mi esposo lo tengo enfermo, muy deprimido también, pero alguien tiene que estar fuerte aquí en la familia para apoyarlos. Esta situación ya nos rebasa, los nervios, el estrés, el no saber de mi hija ya nos rebasó.», dijo Rubicelia.

Finalmente dio a conocer que su familia cuenta con protección desde el primer día de la desaparición, teniendo vigilancia constante en su domicilio.

«A partir del día uno nosotros tenemos protección. Vivimos en medio de dos calles y ambos portones están custodiados, la calle está cerrada, hay vigilancia. No me puedo quejar en ese aspecto.», dijo Rubicelia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO