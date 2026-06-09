«No me voy»: Adriana Hernández Campos sale al paso de rumores sobre su renuncia a la Secretaría de Salud de Tamaulipas

El pronunciamiento llega en un contexto que la propia secretaría no aclaró. La declaración omite explicar de dónde provienen los rumores.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En medio de versiones que circulan sobre una posible salida, la secretaria de Salud de Tamaulipas, doctora Adriana Marcela Hernández Campos, salió al paso este martes para desmentir categóricamente cualquier rumor de renuncia al cargo que le confió el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La funcionaria no ofreció conferencia de prensa ni detalló el origen de los señalamientos, pero su posicionamiento público fue directo: permanece en el cargo y continúa al frente de sus responsabilidades. «Seguiré trabajando de manera coordinada con las distintas áreas del sector salud para consolidar los avances alcanzados», sostuvo.

El pronunciamiento llega en un contexto que la propia secretaría no aclaró. La declaración omite explicar de dónde provienen los rumores, quién los propaga ni si existe algún conflicto interno o presión política detrás de ellos, vacíos informativos que alimentan, más que calman, la especulación.

En su mensaje, Hernández Campos enumeró las prioridades que, dice, guían su gestión: reforzar la promoción y prevención de la salud, acercar los servicios a comunidades vulnerables y garantizar atención oportuna y de calidad. Sin embargo, no presentó indicadores de avance, plazos ni datos que permitan medir el cumplimiento de esas metas desde su llegada al cargo.

El llamado a la ciudadanía a informarse a través de «canales oficiales» cerró un posicionamiento que, en esencia, confirma su permanencia sin responder la pregunta de fondo: ¿qué generó los rumores de salida?