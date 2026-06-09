Tamaulipas apuesta por perros detectores para frenar avance del Gusano Barrenador del Ganado

Esta innovación fue presentada recientemente ante autoridades federales y representantes del sector ganadero durante reuniones celebradas en la Ciudad de México

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Tamaulipas se ha convertido en el único estado exportador del país que utiliza binomios caninos especializados para detectar de manera preventiva heridas y posibles casos de miasis provocadas por el gusano barrenador del ganado, una estrategia que ya comienza a dar resultados en los puntos de mayor movilización pecuaria de la entidad.

Fue el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, quien informó lo anterior, destacando que esta innovación fue presentada recientemente ante autoridades federales y representantes del sector ganadero durante reuniones celebradas en la Ciudad de México.

“Somos el único estado de los exportadores que tiene binomios caninos para el control de la movilización de ganado”, dijo el funcionario.

Así mismo, resaltó la importancia de esta herramienta dentro de la estrategia estatal para contener la propagación de la plaga.

Los perros fueron entrenados específicamente para detectar heridas en los animales y localizar posibles casos de miasis, conocidas comúnmente como “gusaneras”, permitiendo identificar riesgos sanitarios antes de que los ejemplares sean movilizados hacia otras regiones.

Actualmente operan dos binomios caninos, integrados por médicos veterinarios y sus respectivos perros de trabajo, distribuidos en dos de los puntos con mayor tránsito ganadero de Tamaulipas: el municipio de Aldama y la subasta ganadera de Ciudad Victoria.

Amaya García explicó que la labor de estos animales ha sido fundamental para garantizar que la movilización del ganado se realice de forma segura y evitar que la presencia de larvas o de la mosca transmisora pueda extenderse a zonas donde aún no se registran casos.

Y aunque hasta el momento no han detectado animales infestados por gusano barrenador durante las inspecciones, los binomios sí han localizado alrededor de ocho casos de heridas en bovinos que requerían atención.

El subsecretario relató que la capacidad olfativa de los perros ha resultado sorprendente, pues son capaces de identificar un solo animal lesionado dentro de cargamentos conformados por 60 o hasta 70 cabezas de ganado.

“Es impresionante ver cómo el perro se detiene, se sienta o comienza a ladrar porque detecta algo. Después se baja el ganado y encuentran exactamente al animal que trae una herida”, comentó.

La preparación de los manejadores y de los canes requirió un proceso intensivo de capacitación de diez semanas en el Centro de Adiestramiento Canino del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México.

De acuerdo con Amaya García, el entrenamiento incluyó jornadas rigurosas de trabajo y disciplina para garantizar que el personal adquiriera las habilidades necesarias para operar este esquema de vigilancia sanitaria.

Para finalizar, detalló que ante los resultados obtenidos, el Gobierno de Tamaulipas analiza la posibilidad de ampliar el número de binomios caninos durante el próximo año, aunque reconoció que ello dependerá de acuerdos y autorizaciones con las autoridades federales.