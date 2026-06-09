VIDEO: Huye de la policía, se lanza a un pantano y termina atacado por un caimán

Victor M. Rivas quiso huir de una detención por presunta conducción bajo los efectos del alcohol, pero su fuga terminó de forma inesperada cuando el feroz reptil lo atacó en un pantano de Luisiana.

Un hombre de 40 años resultó herido tras ser atacado por un caimán mientras intentaba escapar de las autoridades durante una investigación por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol en el estado de Luisiana, Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por la Louisiana State Police, el incidente ocurrió el 7 de junio, cuando agentes recibieron reportes sobre un automóvil deportivo Toyota Supra que circulaba de manera imprudente sobre la Interestatal 10, cerca de Bonnabel Boulevard, en la parroquia de Jefferson.

Según las autoridades, el vehículo habría impactado una barrera de concreto y sufrido la explosión de una llanta antes de ser interceptado por agentes en la Interestatal 310, dentro de la parroquia de St. Charles.

The St. Charles Parish Sheriff’s Office shared body cam footage of the man who was attacked by an alligator during a DWI investigation On Sunday, June 7, 2026, Troopers with Louisiana State Police Troop B responded to reports of a Toyota vehicle being driven recklessly on… pic.twitter.com/J65y2erhd8 — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) June 9, 2026

¿Qué ocurrió con el sospechoso?

La policía identificó al conductor como Victor M. Rivas. Durante la inspección, los agentes afirmaron haber detectado señales de posible intoxicación, por lo que iniciaron una investigación por conducir en estado de ebriedad (DWI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, de acuerdo con la versión oficial, Rivas decidió huir a pie y saltó desde un tramo elevado de la Interestatal 310 hacia un pantano cercano.

Elementos de la policía estatal y agentes de la Oficina del Sheriff de St. Charles iniciaron un operativo de búsqueda. Horas después, localizaron al sospechoso caminando cerca de la autopista U.S. Highway 61. Las autoridades señalaron que, cuando los agentes se acercaron para detenerlo nuevamente, Rivas volvió a correr y se internó en otra zona pantanosa.

Fue entonces cuando ocurrió el inesperado ataque. «Cuando las fuerzas del orden se aproximaron, volvió a huir hacia una zona pantanosa, donde fue atacado por un caimán y sufrió lesiones en ambos brazos», indicó la Policía Estatal de Luisiana en un comunicado.

This bodycam video shows an alligator zoom through the water toward a suspected impaired driver who’d jumped into a swamp while fleeing police in Louisiana. The man was hurt and later taken into custody. pic.twitter.com/6t3VkwNlJx — NBC10 Boston (@NBC10Boston) June 9, 2026

A pesar de las heridas, el hombre continuó escapando por un breve periodo antes de ser localizado gracias al uso de tecnología de drones, que permitió rastrear sus movimientos desde el aire.

Tras su captura, Rivas fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica por lesiones que no ponían en riesgo su vida. La Oficina del Sheriff de St. Charles informó además que el caimán no resultó herido durante el incidente.

Posteriormente, el sospechoso fue ingresado en prisión y enfrenta cargos por operar un vehículo bajo los efectos del alcohol y resistirse al arresto. Además, las autoridades confirmaron que también fue acusado de abandono de la escena de un accidente y conducción imprudente.

Autoridades recuerdan riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol

Después del incidente, la Policía Estatal de Luisiana reiteró el llamado a evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias que afecten la capacidad de manejo.

«Conducir en estado de intoxicación puede derivar en consecuencias graves e impredecibles. Se exhorta a los automovilistas a tomar decisiones responsables, planificar con anticipación y designar siempre a un conductor sobrio», señaló la corporación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO