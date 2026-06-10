Alerta en Morena

Polvo del Camino/Max Ávila

Diversas interpretaciones surgen a raíz del resultado de las recientes elecciones en Coahuila. Las más absurdas suponen que significa el principio del fin del partido de AMLO. Ejemplo es el triunfalismo exagerado del PRI y su dirigente, un tal Alejandro Moreno Cárdenas conocido en el bajo mundo como “Alito”, quien llama a crear “un gran frente nacional” para ganar la cámara de diputados y las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

Cierto es que Morena no avanzó en el estado de los Moreira pero tampoco puede calificarse como fracaso porque nada tenía ganado. Lo destacado es que el PAN perdió su registro y algo es algo. Lo que resta es seguir trabajando, dar la vuelta a la página y olvidar las quejas y denuncias respecto de la presión ejercida por autoridades locales para asegurar el voto, práctica que tampoco debe extrañar cuando se trata de mantener el dominio a costa de lo que sea. Dícese que compraron conciencias y debió salirles caro, aunque ya sabéis que lo invertido en política siempre será barato.

En casos como este es cuando se nota la falta de liderazgo morenista. Y es que cuando apenas agarraba vuelo Luisa María Alcalde, Doña Claudia ordenó cambiarla por Ariadna Montiel Reyes, la arquitecta de 52 años, ex titular de Bienestar Social quien intempestivamente fue colocada en un difícil escenario donde empieza a pagar consecuencias. Si a esto agregamos que, en entidades como Tamaulipas, el partido de moda ni siquiera llega a sombra, las dificultades son mayores.

Usted dirá que, al margen de todo, este asunto debe poner alerta al supremo gobierno y tiene razón. Es tiempo de olvidase un poco de la oratoria oficialista y obligar de alguna manera a que los comprometidos con la 4T salgan a campo, sea a pisar todo terreno atendiendo el llamado de la Jefa de Jefas, de otra manera el riesgo de perder espacios es latente. Pero no solo esto, sino anteponer la honorabilidad en el ejercicio público para obtener respeto y servir de ejemplo. Ya sabéis que esta parte es la más difícil de cumplir ya que se requiere alto grado de conciencia para dejar ir la oportunidad de enriquecimiento pronto y expedito a la sombra del poder. Tal vez y por el bien de todos, sea tiempo de sacudirse “el pedacerío” que en algunos casos hacen aparecer a Morena cual hijo putativo del PRIAN, pero corregido y aumentado.

Mientras tanto crece la tensión y la atención sobre lo que ha de suceder al inicio y durante el desarrollo del torneo mundial futbolero. A la hora de escribir esta columneja no había esperanzas de solucionar el conflicto entre gobierno y la CNTE. En las “mañaneras” del lunes y martes se insistió en los beneficios hacia el magisterio, aunque sistemáticamente rechazados por los inconformes por insuficientes. Existe la impresión de que se recurre al chantaje por parte de la organización y con más enjundia en esta ocasión por motivos fáciles de entender, pero deje que el problema de agrava por la presencia de grupos provocadores que pretenden ser reprimidos para utilizarlo como publicidad negativa contra México. Este diez de junio será ideal para que tales grupos muestren la violencia de que son capaces durante la manifestación por los 55 años del “halconazo” de Luis Echeverría que dejara incontables víctimas. Y por otra parte la ultraderecha internacional denunciada por su insistencia de intervenir en los procesos electorales del país. Lo uno complementa lo otro en el afán de dañar el proyecto transformador.

Verdad sea que las horas previas al comienzo del gran evento, la CDMX permanece literalmente secuestrada. En este sentido ni como negar que la población común sufre resignada una situación que le es ajena ya que por obvias y sobradas razones está imposibilitada para asistir a cualquiera de los juegos, lo cual pasa a segundo término por la prioridad de sobrevivir en medio del caos, el desorden y la apabullante propaganda del negocio que los buitres del espectáculo aprovechan sin el menor escrúpulo ni justificación que lo valga. Y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

Para que la república esté tranquila, Morena necesita regresar a la alcantarilla a todos los corruptos y aventureros llegados del PRIAN.

Y hasta la próxima.