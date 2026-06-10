COMAPA SUR refuerza verificación de calidad del agua tras trabajos de mantenimiento y normalización de la red

Las acciones incluyen lavado de líneas y muestreos en domicilios para garantizar que el agua distribuida cumpla con los estándares de calidad

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de los protocolos que se aplican después de trabajos de mantenimiento, rehabilitación y limpieza en las plantas potabilizadoras, COMAPA SUR mantiene acciones de seguimiento en la red de distribución para garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla con los parámetros de calidad establecidos.

Una vez concluidas las labores en las instalaciones de potabilización, se lleva a cabo un proceso de normalización y represurización de las líneas, etapa que resulta indispensable para restablecer gradualmente el servicio en los distintos sectores abastecidos. Durante este proceso pueden presentarse variaciones temporales derivadas de los cambios en el flujo y la presión del agua.

Atendiendo reportes e inquietudes planteadas por habitantes de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, López Portillo, La Barra, Emiliano Zapata y Miramar, personal técnico realizó trabajos específicos de lavado en líneas de distribución, así como una serie de verificaciones en distintos puntos del sector para evaluar las condiciones del suministro.

De manera complementaria, el Departamento de Calidad del Agua efectuó muestreos en domicilios particulares con el propósito de analizar las características del agua distribuida y corroborar que cumpliera con los estándares establecidos. Los resultados obtenidos confirmaron condiciones satisfactorias tras las acciones de limpieza y normalización realizadas en la red.

Estas tareas forman parte de una estrategia permanente de seguimiento que permite corroborar en campo las condiciones reales del servicio, especialmente después de trabajos de mantenimiento o de interrupciones programadas en las plantas potabilizadoras.

La labor del organismo no concluye con la reparación de infraestructura o el restablecimiento del bombeo, sino hasta verificar que el agua distribuida llegue a los usuarios con la calidad requerida, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía y la atención oportuna a los reportes relacionados con el servicio.