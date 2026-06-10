10 junio, 2026

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¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo? Esto es lo que se sabe del fallecimiento del padre de Alessandra Rosaldo

El productor musical Jaime Sánchez Rosaldo murió a los 84 años de edad, generando consternación en el medio del espectáculo mexicano.
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El productor musical y mánager Jaime Sánchez Rosaldo falleció a los 84 años de edad en México, tras sufrir un presunto infarto cardiovascular. La noticia del deceso de quien fuera el padre de la cantante Alessandra Rosaldo y representante de grandes figuras de la música fue confirmada por periodistas del espectáculo y cuentas oficiales de la televisión nacional, propiciando múltiples muestras de apoyo para la familia de la cantante en este difícil momento.

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?

Aunque la familia Rosaldo ha mantenido total privacidad y no ha emitido un desglose médico oficial en sus plataformas digitales, los reportes preliminares de la prensa especializada esclarecieron la causa del fallecimiento.

El comunicador de espectáculos Carlo Uriel informó a través de sus plataformas digitales que logró establecer comunicación directa con Alessandra Rosaldo, quien le confirmó la pérdida de su progenitor. Según detalló el reportero, el deceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas y, de manera preliminar, fuentes cercanas indicaron que la causa fue un infarto cardiovascular.

Por su parte, la cuenta oficial de Televisa Espectáculos se unió a la pena de la familia la noche del lunes, confirmando la edad del productor y externando sus condolencias para sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo, así como para su exesposa, la señora Gabriela Barrero.

¿Quién fue el papá de Alessandra Rosaldo y cuál es su legado musical?

Nacido el 24 de julio de 1941, Jaime Sánchez Rosaldo edificó una prolífica trayectoria de más de 50 años dentro de la industria del entretenimiento en México, consolidándose como una de las mentes estratégicas detrás de los escenarios más respetadas del país.

A lo largo de su carrera como mánager y productor, Sánchez Rosaldo trabajó en el desarrollo y consolidación de las carreras artísticas de leyendas de la música mexicana como:

  • Lucero
  • Lupita D’Alessio
  • José María Napoleón
  • Dulce

Además de su faceta con estas grandes figuras, Jaime Sánchez Rosaldo poseía un agudo ojo clínico para las tendencias musicales, cualidad que lo llevó a ser el creador intelectual e impulsor fundamental de Sentidos Opuestos. En 1993, propició el encuentro definitivo entre su hija Alessandra y el músico Chacho Gaytán, dando origen al exitoso dueto de pop electro-pop que marcó toda una época en las listas de popularidad en la década de los 90.

La dinámica familiar de la familia Rosaldo

En el ámbito personal, Jaime Sánchez Rosaldo estuvo casado con Gabriela Barrero. A pesar de que la pareja se divorció años más tarde, procrearon tres hijas: Mariana, Valeria y Alessandra.

En distintas entrevistas de semblanza, la propia intérprete de Sentidos Opuestos llegó a sincerarse sobre la compleja relación que llevaban sus padres durante su infancia, describiendo el entorno de su niñez como un ambiente hostil debido a las constantes diferencias entre ambos.

No obstante, en el terreno profesional, la cantante siempre reconoció de forma pública el apoyo incondicional y la guía que su padre le brindó para abrirse paso en el competitivo mundo de la música en México, un legado que hoy es recordado por la industria del espectáculo tras su partida.

Hasta el momento, la cantante Alessandra Rosaldo no se ha pronunciado en redes sociales ni ha emitido comentarios públicos a través de sus perfiles oficiales respecto al deceso de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo. Se espera que en las próximas horas la familia o sus representantes compartan detalles adicionales sobre los servicios funerarios o algún mensaje de despedida para homenajear la memoria y el legado del icónico productor musical.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS

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