¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo? Esto es lo que se sabe del fallecimiento del padre de Alessandra Rosaldo

El productor musical Jaime Sánchez Rosaldo murió a los 84 años de edad, generando consternación en el medio del espectáculo mexicano.

El productor musical y mánager Jaime Sánchez Rosaldo falleció a los 84 años de edad en México, tras sufrir un presunto infarto cardiovascular. La noticia del deceso de quien fuera el padre de la cantante Alessandra Rosaldo y representante de grandes figuras de la música fue confirmada por periodistas del espectáculo y cuentas oficiales de la televisión nacional, propiciando múltiples muestras de apoyo para la familia de la cantante en este difícil momento.

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?

Aunque la familia Rosaldo ha mantenido total privacidad y no ha emitido un desglose médico oficial en sus plataformas digitales, los reportes preliminares de la prensa especializada esclarecieron la causa del fallecimiento.

El comunicador de espectáculos Carlo Uriel informó a través de sus plataformas digitales que logró establecer comunicación directa con Alessandra Rosaldo, quien le confirmó la pérdida de su progenitor. Según detalló el reportero, el deceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas y, de manera preliminar, fuentes cercanas indicaron que la causa fue un infarto cardiovascular.

Por su parte, la cuenta oficial de Televisa Espectáculos se unió a la pena de la familia la noche del lunes, confirmando la edad del productor y externando sus condolencias para sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo, así como para su exesposa, la señora Gabriela Barrero.

¿Quién fue el papá de Alessandra Rosaldo y cuál es su legado musical?

Nacido el 24 de julio de 1941, Jaime Sánchez Rosaldo edificó una prolífica trayectoria de más de 50 años dentro de la industria del entretenimiento en México, consolidándose como una de las mentes estratégicas detrás de los escenarios más respetadas del país.

A lo largo de su carrera como mánager y productor, Sánchez Rosaldo trabajó en el desarrollo y consolidación de las carreras artísticas de leyendas de la música mexicana como: