Destaca el rector de la UAT crecimiento en la movilidad académica

En los últimos dos años la UAT pasó de registrar alrededor de 80 jóvenes a más de 600 estudiantes que aprovechan estas plataformas

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el crecimiento en la participación estudiantil dentro de los programas de movilidad e intercambio académico.

Señaló que en los últimos dos años la UAT pasó de registrar alrededor de 80 jóvenes a más de 600 estudiantes que aprovechan estas plataformas, lo que refleja el impacto de las acciones para ampliar su visión, permitirles conocer otras culturas, fortalecer competencias y acceder a diferentes modelos de enseñanza.

El rector Dámaso Anaya subrayó que la institución cuenta con diversas alternativas para este propósito; entre ellas destaca el Programa Institucional de Estancias de Investigación (Delfín), en el que participan 354 alumnos, además de otras modalidades vinculadas a proyectos científicos e intercambios semestrales.

Asimismo, resaltó casos como el Disney Cultural Exchange Program 2026, donde se seleccionó a diez estudiantes de la UAT para realizar una estancia en Orlando, Florida, fortaleciendo sus competencias laborales y el dominio del idioma inglés.

El rector consideró que el creciente interés de los universitarios se debe al entusiasmo que transmiten quienes ya han vivido estas experiencias, lo que motiva a más alumnos a sumarse a los esquemas de movilidad.

Finalmente, indicó que este crecimiento va acompañado de la expansión de la oferta educativa y el crecimiento de la matrícula universitaria que, actualmente, supera los 42 000 estudiantes y se estima que podría rebasar los 43 000 alumnos en el próximo ciclo escolar, reflejando la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.