Dolor de cabeza y tumor cerebral: las señales de alerta que no debes ignorar

Descubre cuándo un dolor de cabeza puede ser señal de un tumor cerebral, qué síntomas lo acompañan y cuándo acudir al médico.

El dolor de cabeza forma parte de las molestias más frecuentes en la vida cotidiana. Una noche de mal descanso, una jornada estresante o incluso la deshidratación pueden desencadenarlo.

Por ello, la mayoría de las personas no suele preocuparse cuando aparece. Sin embargo, existen situaciones en las que este síntoma puede estar relacionado con una condición médica más compleja y requerir atención especializada.

Aunque los tumores cerebrales representan una causa poco común de dolor de cabeza, especialistas señalan que ciertos cambios en la intensidad, frecuencia o características del dolor pueden funcionar como señales de alerta.

Cada 8 de junio se conmemora el Día Internacional Tumores cerebrales, con el objetivo de reconocer estos signos, acudir al médico de manera oportuna y descartar enfermedades que requieren tratamiento específico.

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¿Cómo es el dolor de cabeza causado por un tumor cerebral?

Según Mayo Clinic, los tumores cerebrales pueden generar dolor de cabeza debido a la presión que ejercen sobre tejidos del cerebro o porque provocan un aumento de la presión dentro del cráneo.

A diferencia de una cefalea común, este tipo de dolor suele presentar algunas características particulares. Puede ser más intenso durante las primeras horas de la mañana, despertar a la persona mientras duerme o empeorar al realizar esfuerzos físicos, toser o estornudar.

Los especialistas también indican que suele aumentar gradualmente con el paso del tiempo. En algunos casos puede parecerse a una migraña o a una cefalea tensional, lo que dificulta identificar su origen sin una evaluación médica adecuada.

Es importante señalar que la presencia de estas características no significa automáticamente que exista un tumor cerebral. El diagnóstico requiere estudios especializados y valoración profesional.

Señales de alerta que acompañan al dolor de cabeza

El dolor de cabeza adquiere mayor importancia cuando se presenta junto con otros síntomas relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso.

Mayo Clinic identifica varias señales que ameritan una valoración médica:

Visión borrosa o visión doble

Pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna extremidad

Problemas de equilibrio o coordinación

Dificultad para hablar o encontrar palabras

Cambios en la memoria

Alteraciones de personalidad o comportamiento

Convulsiones en personas sin antecedentes

Náuseas y vómitos persistentes

Episodios de confusión

Estos síntomas pueden aparecer porque determinadas zonas del cerebro controlan funciones específicas como el movimiento, el lenguaje, la memoria o la visión. Cuando una lesión afecta alguna de estas áreas, pueden surgir alteraciones que alertan a los especialistas.

¿Cefalea tensional o migraña? Estas son las diferencias entre ambos dolores de cabeza

¿Cuándo un dolor de cabeza deja de ser normal?

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) explica que las cefaleas tensionales y las migrañas son las formas más comunes de dolor de cabeza. Generalmente están asociadas con estrés, tensión muscular, alteraciones del sueño, cambios hormonales o factores ambientales.

Sin embargo, existen ciertas situaciones que justifican una consulta médica:

Cuando el dolor aparece por primera vez después de los 50 años

Si cambia de manera importante respecto a dolores previos

Cuando se vuelve más frecuente o intenso

Si no mejora con los tratamientos habituales

Cuando aparece acompañado de síntomas neurológicos

Si afecta significativamente las actividades diarias

Los médicos suelen prestar especial atención a los dolores de cabeza que muestran una progresión constante. En estos casos, pueden solicitar estudios de imagen para descartar causas secundarias, entre ellas tumores cerebrales.

Diferencias entre migraña, cefalea común y dolor de cabeza por tumor cerebral

Aunque los síntomas pueden confundirse, existen algunas diferencias importantes.

Las cefaleas tensionales suelen generar una sensación de presión en ambos lados de la cabeza. Con frecuencia están relacionadas con estrés, ansiedad o tensión muscular.

Por otro lado, las migrañas se caracterizan por un dolor pulsátil que puede acompañarse de sensibilidad a la luz, sensibilidad al ruido, náuseas y alteraciones visuales temporales conocidas como aura.

En contraste, los dolores de cabeza asociados con tumores cerebrales suelen presentar un patrón progresivo. Además, con frecuencia aparecen junto con otros síntomas neurológicos como alteraciones visuales, problemas de equilibrio, convulsiones o cambios en el comportamiento.

Los especialistas enfatizan que ningún síntoma aislado permite confirmar la presencia de un tumor cerebral. Por esa razón, el diagnóstico siempre debe basarse en una evaluación clínica completa y en estudios especializados.

¿Qué estudios ayudan a detectar un tumor cerebral?

Cuando existe sospecha de una alteración cerebral, los médicos pueden recurrir a diferentes herramientas diagnósticas.

1. Resonancia magnética

Es considerada el estudio más preciso para detectar tumores cerebrales. Utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar imágenes detalladas del cerebro y permite identificar la ubicación, tamaño y características de una posible lesión.

2. Tomografía computarizada

Produce imágenes mediante rayos X y suele emplearse en situaciones de urgencia o cuando no es posible realizar una resonancia magnética.

3. Examen neurológico

Consiste en una serie de pruebas que evalúan funciones como la visión, la fuerza muscular, los reflejos, la coordinación, el equilibrio, la memoria y el lenguaje.

4. Biopsia

Cuando se identifica una lesión, los especialistas pueden extraer una pequeña muestra de tejido para analizarla en laboratorio. Este procedimiento permite determinar el tipo de tumor y orientar el tratamiento más adecuado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que existen distintos tipos de tumores del sistema nervioso central, cada uno con características y niveles de agresividad diferentes. Por ello, el diagnóstico temprano resulta fundamental para definir las opciones terapéuticas disponibles.

Los especialistas señalan que los tumores cerebrales representan una causa poco frecuente de dolor de cabeza. No obstante, conocer las señales de alerta ayuda a identificar cuándo es necesario buscar atención médica.

En este contexto, recomiendan consultar a un profesional de la salud cuando el dolor cambia de forma significativa, se vuelve progresivo o aparece acompañado de síntomas neurológicos. Una evaluación oportuna permite descartar enfermedades graves y, en caso necesario, iniciar el tratamiento adecuado con base en un diagnóstico preciso.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR