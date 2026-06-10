El caos ante ante los ojos del mundo

ENTRELINEAS / MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Lo que tanto cuido el gobierno de la república para que los ojos del mundo no pudiera ver y constatar el caos en que está convertido el país a un día para inicie el mundial de fútbol es hoy por mucho una lamentable realidad, empezando con la Cdmx epicentro de la mentada justa mundial y que se encuentra desde hace días sitiada o tomada ya no tan solo por la muy radical CNTE sino también por otras agrupaciones civiles que igual con sus marchas y manifestaciones están dando una pésima imagen la misma que tanto cuidaron no fuera ser vista y que hoy para su desgracia son las primeras planas de los medios de comunicación del mundo.

En las imágenes que inundan los medios mundiales se pueden observar las calles, avenidas y accesos tanto a edificios públicos como a la ciudad, bloqueadas por miles de manifestantes, lo más grave de todo esto es que las protestas ya se han extendido a otros estados de la república donde también habrán partidos y decenas de actividades inherentes que tienen que ver con la muy sonada justa deportiva.

Ya se encuentran en caos estados como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y últimamente Nuevo León, donde las manifestaciones han tomado ya un giro de proporciones nacionales y donde de una forma u otra miembros de la CNTE están siendo solidarios con los miles plantados en la Cdmx y que pese a los cercos policiacos que los encapsulan buscan llegar a como dé lugar al estadio Banorte o Azteca así como a las inmediaciones del aeropuerto internacional con la firme intención de bloquearlos.

En medio de todo esto desde luego que llama y mucho la atención que la presidenta nacional CLAUDIA SHEINBAUM PARDO no solo trate de minimizar los hechos sino que en la mañanera del día de ayer comentó que no había caos que dicha percepción era incorrecta, apreciación que dista desde luego mucho de lo que todos los ojos del país y ahora del mundo ven a diario, en fin.

Algo similar sucede con la elección en Coahuila donde como bien se sabe la alianza del PRI-UDC arrasaron al partido en el poder y pese al avasallamiento, los morenistas alegan toda clase de irregularidades, vaya no reconocen el apabullante fracaso, se entendería si el resultado hubiese sido reñido pero la derrota sufrida fue catastrófica por decir lo menos.

Por cierto lo que sí es de llamar la atención en la contienda es que más de la mitad de votantes que reciben puntualmente equis apoyo social, sufragó en contra es decir, la animadversión popular es muy notoria, las cifras no mienten.

En otro asunto las investigaciones respecto a presuntos desvíos de recursos por parte de las autoridades de fiscalización y corrupción en algunas dependencias estatales sigue su curso incluso, en las que hubo cambios, la idea no dicen es acatar las instrucciones del Jefe del Ejecutivo Estatal quien tiene dicho que cero impunidad trátese de quien se trate, así que nadie se sienta tranquilo, así las cosas.

En tanto luego de presidir la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA reiteró el compromiso de Tamaulipas para acompañar con todas sus fortalezas a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en su objetivo de pacificar y construir un mejor país para todos, “para que nadie se quede afuera en esta gran transformación” , externó.

Durante el evento desarrollado en el Salón Independencia, la titular de la Secretaría General de Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, LAURA ANGÉLICA CORDERO CALLEJAS, hizo un reconocimiento al liderazgo y compromiso del gobernador VILLARREAL ANAYA para impulsar la agenda de paz, bienestar, y desarrollo comunitario ya que Tamaulipas es pionero y referente a nivel nacional entregando siete diagnósticos de Seguridad Humana hecho por los municipios que conforman el exitoso Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica.

En otro tema, con la instalación de dos mil lámparas LED de las 5 mil proyectadas para este 2026, el gobierno de Victoria avanza en el programa de alumbrado público para mejorar la iluminación y con ello la seguridad en la capital.

El departamento de Alumbrado Público realizó la sustitución de luminarias en la avenida 27 y calle 16 conexión con el eje vial y calle 27 de la colonia caminera con prolongación al sector sur y libramiento Naciones Unidas de la calle 16 al eje vial.

Dichas acciones forman parte del programa de modernización del alumbrado público que impulsa con ahínco el alcalde capitalino LALO GATTAS BÁEZ en beneficio de las y los victorenses y que además se proyectan instalar para esta año cinco mil lámparas más en distintos sectores de la ciudad.

Correo: maguilar96hotmail.com