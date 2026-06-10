Fútbol no debe frenar la actividad comercial: CANACO Tampico

El torneo representa una oportunidad importante para diversos sectores económicos, principalmente aquellos relacionados con alimentos, bebidas y entretenimiento.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS.- Aunque la pasión por el fútbol genera expectativa entre aficionados y comerciantes, los partidos de la selección mexicana no deben convertirse en un distractor para los trabajadores ni afectar la productividad de los negocios establecidos, afirmó Eduardo Manzur Manzur, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tampico.

Ante el encuentro entre México y Sudáfrica programado para este jueves 11 de junio, el dirigente empresarial señaló que las y los colaboradores deben cumplir con sus responsabilidades laborales, independientemente del interés que despierte el torneo entre la población.

«Todos tienen sus horarios de trabajo. Son horarios laborales; algunos negocios tendrán televisiones en sus negocios y podrán verlo, pero no puedes suspender una actividad económica por un partido»,expresó.

Manzur Manzur confió en que los encuentros programados entre semana no provoquen ausentismo laboral y, por el contrario, contribuyan a generar un ambiente positivo entre los aficionados que siguen la participación del representativo nacional.

«Los partidos caen entre semana, de la 1 de la tarde; es un horario muy laboral. Esperemos que no genere ausentismo», mencionó.

Sin embargo, dijo que el torneo representa una oportunidad importante para diversos sectores económicos, principalmente aquellos relacionados con alimentos, bebidas y entretenimiento, los cuales podrían registrar incrementos considerables en sus ingresos durante las próximas semanas.

«Todo te genera una buena derrama económica. Los negocios que se dedican más a alimentos, bebidas y diversión podrían tener un 35 o 40 por ciento de aumento en ventas respecto a un día ordinario», puntualizó.

El presidente de CANACO Tampico expresó que de mantenerse buenos resultados para la selección mexicana, algunos establecimientos podrían implementar promociones y estrategias comerciales especiales para aprovechar el entusiasmo de los consumidores y fortalecer sus ventas durante el desarrollo del torneo.