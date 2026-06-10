Hallan sin vida a joven futbolista mexicana previo al debut de México en el Mundial

La joven portera fue localizada sin vida dentro de una casa ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

MÉXICO.- A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial 2026, el futbol mexicano se vistió de luto tras el hallazgo sin vida de una joven promesa de la Liga MX Femenil. La portera de 19 años fue localizada dentro de una casa, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

La tarde de ayer, martes 9 de junio, se confirmó la muerte de América Isabel de 19 años de edad. La joven fue portera del Mazatlán FC de la categoría sub-19 durante un período de tres años, del 2020 al 2023. Posteriormente se desempeñó como entrenadora de niños.

Encuentran muerta a joven promesa de la Liga MX

A un día del inicio del Mundial 2026, el futbol mexicano sufrió la muerte de la ex portera del Mazatlán FC, América Isabel, de 19 años de edad. La joven deportista fue localizada sin vida dentro de una casa ubicada en la colonia Buena Vista en Mazatlán, Sinaloa.

Medios locales detallaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán arribaron al domicilio después de recibir el reporte de una mujer inconsciente.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a la joven sin signos vitales. Horas más tarde se confirmó que se trataba de América Isabel, quien jugó en la categoría sub-19 en el Mazatlán FC. La joven defendió la portería de «Las Cañoneras» de 2020 a 2023. Actualmente, América Isabel, jugaba para el Obson Dynamo de la Liga TDP y entraba niños.

Tras el hallazgo, las autoridades resguardaron el área para comenzar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, pero se espera que en las próximas horas se conozcan las causas.

⚽🕊️ Consternación en el futbol mexicano: fallece ex portera de Mazatlán FC a los 19 años América Isabel, ex guardameta de las fuerzas básicas de Mazatlán FC y actual jugadora de Obson Dynamo, fue localizada sin vida en una vivienda de Mazatlán, Sinaloa. La joven también se… pic.twitter.com/VV3kp5AhfC — El Mitotero (@elmitoteromx) June 10, 2026

¿Quién murió de la Liga MX?

La tarde de ayer, martes 9 de junio, se confirmó el hallazgo sin vida de la ex portera del Mazatlán sub-19, América Isabel, de 19 años de edad. La joven fue encontrada sin signos vitales dentro de una casa ubicada en la colonia Buena Vista en Mazatlán, Sinaloa.