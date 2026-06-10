Helicóptero se estrella tras despegar y deja a más de 20 fallecidos en Pakistán

La aeronave llevaba como pasajeros a soldados de las fuerzas de seguridad de Pakistán. Aunque los pilotos intentaron un aterrizaje de emergencia, no lo consiguieron

Un fatal accidente aéreo se registró en Pakistán luego de que un helicóptero que recién acababa de despegar de pronto comenzó a precipitarse al vacío a pesar de los esfuerzos de la tripulación por mantener el control de la aeronave en donde viajaban más de 20 personas.

Sin embargo, al no conseguir tener el control del helicóptero, la aeronave comenzó a caer hasta estrellarse dejando a por lo menos 21 personas sin vida. El incidente sucedió en Muzaffarabad, una localidad de Pakistán que es la capital de la región autónoma de Azad Cachemira.

Hasta el momento, las autoridades de Pakistán indicaron que la probable causa que ocasionó la caída del helicóptero se debió a una falla técnica; no obstante, la investigación está en proceso para determinar qué ocurrió y deslindar responsabilidades.

¿Quiénes eran los tripulantes que murieron en el helicóptero?

Un helicóptero Mi-17 de la Aviación del Ejército de Pakistán fue el que terminó por estrellarse este miércoles 10 de junio cerca de Muzaffarabad. De acuerdo con los primeros reportes citados por medios locales, el accidente ocurrió poco después de que la aeronave militar despegara.

La tripulación del helicóptero estaba conformada por soldados de las fuerzas de seguridad de Pakistán quienes iban acompañados por tropas adicionales al sector del valle de Neelum, en la parte de Cachemira que está ocupada por Pakistán.

🇵🇰 SON DƏQİQƏ: Pakistan ordusuna məxsus “Mİ-17” tipli helikopter qəzaya uğrayıb. Helikopterdə olan ekipaj üzvlərinin hamısının həlak olduğu bildirilir. pic.twitter.com/WTVIhyM3ZX — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) June 10, 2026

¿Hubo sobrevivientes del helicóptero estrellado?

Personal de los cuerpos de rescate acudieron a realizar las labores de rescate para recuperar los cuerpos de los castrenses fallecidos, así como en busca de posibles sobrevivientes al accidente del helicóptero. La zona fue acordonada para comenzar con las diligencias.

El accidente que dejó a las más de 20 personas fallecidas llevó a las autoridades pakistaníes a crear una comisión de investigación para determinar la causa exacta del accidente, informó el Departamento de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas (ISPR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Hasta el momento se estableció que el motivo que causó que el helicóptero terminara por estrellarse e incendiarse fue por una falla técnica.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO