Marquesina en riesgo de colapso en el centro de Madero

Los dueños de los locales comerciales tienen la obligación legal de dar mantenimiento a sus fachadas y responder por los daños que estas puedan ocasionar a terceros.

Por Óscar Figueroa

La Razón

TAMAULIPAS.- En riesgo de colapso se encuentra una marquesina que se ubica en la calle Primero de Mayo en la zona centro de Ciudad Madero.

La estructura de concreto presenta desprendimiento de material y varillas expuestas, lo que representa un peligro latente para los peatones.

Los inspectores de protección civil acudieron al sitio para evaluar los daños e iniciar el protocolo de seguridad correspondiente.

Como primera medida, el personal de la dependencia colocó cinta de precaución para delimitar el área y restringir el paso peatonal en ese tramo de la acera. Esta acción busca evitar un accidente en caso de un desprendimiento mayor de concreto, dado que el punto registra un alto flujo de personas a diario.

De acuerdo con el reglamento municipal, los dueños de los locales comerciales tienen la obligación legal de dar mantenimiento a sus fachadas y responder por los daños que estas puedan ocasionar a terceros.

La humedad y la falta de conservación periódica provocan el deterioro acelerado de marquesinas y cornisas antiguas en la zona, por lo que las autoridades locales mantienen operativos de revisión para detectar estructuras debilitadas.