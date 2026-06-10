Mundial sin licencia: Multas de hasta 586 mil pesos

El IMPI confirmó sus facultades para sancionar a establecimientos que retransmitan partidos con beneficio comercial; la multa va de mil a cinco mil UMAs, mientras el uso indebido de marcas de la FIFA puede alcanzar 29.3 millones de pesos.

Por Staff

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió una nota aclaratoria en la que desmintió la existencia de multas automáticas contra negocios que transmitan el Mundial 2026, sin embargo, confirmó que sí puede sancionar la retransmisión sin autorización cuando exista beneficio económico.

La base legal es el artículo 231, fracción VI, de la Ley Federal del Derecho de Autor, que considera infracción retransmitir, fijar, reproducir o difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión sin contar con la autorización correspondiente.

El artículo 388 de la misma ley faculta al IMPI para imponer sanciones de mil a cinco mil días de UMA; con el valor vigente de 117.31 pesos, el rango va de 117 mil 310 a 586 mil 550 pesos por cada infracción acreditada.

La sanción puede incrementarse 50% cuando el infractor actúa como editor u organismo de radiodifusión, además, si la conducta persiste tras la resolución, el instituto puede aplicar 500 UMAs adicionales por cada día de reincidencia.

Las consecuencias no se limitan al pago económico, los establecimientos también pueden enfrentar clausura temporal de hasta 90 días y aseguramiento de equipos, de acuerdo con la información difundida por el propio instituto.

El uso de marcas representa un riesgo mayor, Carolina Pérez Luna, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, advirtió que durante el torneo se vigilará el uso de más de 300 marcas registradas por la FIFA.

Emplear sin licencia logotipos, mascotas oficiales, la copa o la tipografía del Mundial en decoración o publicidad puede derivar en multas de hasta 250 mil UMAs, equivalentes a cerca de 29.3 millones de pesos.

El proceso para transmitir de forma legal inicia con la contratación de una señal con licencia comercial, pues las cuentas personales de televisión de paga o de plataformas de streaming no están autorizadas para uso en negocios.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), el permiso parte de 15 mil pesos por pantalla en negocios de seis a 20 mesas, y ronda los 25 mil pesos en comercios con más de 20 mesas.

Para eventos masivos con pantalla gigante, patrocinadores, rifas o más de mil asistentes, el organizador debe tramitar una licencia directamente en el portal de la FIFA antes de la fecha del encuentro que pretenda proyectar.

El IMPI recomienda además no cobrar entrada, pues el cobro convierte la proyección en un acto con fines de lucro directo, y evitar publicidad con frases como «partido oficial» o «transmisión exclusiva», que sugieren vínculo con la FIFA.

El director del instituto, Vidal Llerenas, reconoció en entrevista radiofónica que el organismo carece de capacidad operativa para supervisar a la totalidad de los comercios del país que transmitirán los encuentros del torneo.

Cámaras empresariales, como la Canaco-Servytur del Valle de Toluca, han llamado a verificar suscripciones y evitar señales piratas, mientras restaurantes y bares preparan promociones para los días de partido de la Selección Mexicana.

La discusión revela una tensión de fondo, el torneo se promueve como derrama económica para miles de negocios, aunque su aprovechamiento comercial pleno exige licencias cuyo costo y verificación recaen en los propios establecimientos.