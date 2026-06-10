Pese a las lluvias… siguen los tandeos

Las precipitaciones registradas no han sido suficientes para recargar los mantos acuíferos, por lo cual la ciudad sigue en semáforo rojo y se mantienen los tandeos

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las lluvias registradas en las últimas semanas permitieron una recuperación parcial de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la capital tamaulipeca; sin embargo, los tandeos continuarán debido a que la ciudad permanece en semáforo rojo por la crisis hídrica.

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Fernando García Fuentes, informó que el sistema de La Peñita incrementó su producción de 290 a más de 400 litros por segundo en apenas una semana.

Explicó que, aunque la recuperación es significativa, el volumen actual representa apenas entre el 60 y 65 por ciento del nivel considerado óptimo para garantizar el abasto.

“Cuando traemos 700 litros por segundo estamos en condiciones adecuadas.

Actualmente alcanzamos poco más de 400 litros por segundo, por lo que todavía estamos lejos del nivel ideal”, señaló.

Indicó que la mejoría permitirá una mayor presión en algunas zonas de la ciudad, aunque no es suficiente para suspender las medidas de distribución programada.

“La gente comenzará a notar una mejoría en el servicio, pero los tandeos continúan porque no podemos confiarnos”, advirtió.

El funcionario recordó que, históricamente, los niveles de captación disminuyen rápidamente cuando cesan las lluvias, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

Respecto a las pérdidas de agua, afirmó que las fugas en la red de distribución representan alrededor del 15 por ciento del volumen suministrado, mientras que una parte importante del desperdicio ocurre dentro de los domicilios debido a instalaciones deterioradas.

Por ello, exhortó a los usuarios a revisar tuberías, sanitarios y tomas domiciliarias para evitar fugas que incrementen el consumo de agua.

El Comité Estatal de Evaluación del Agua mantiene a Ciudad Victoria en semáforo rojo, por lo que las acciones de ahorro y uso eficiente del recurso continúan siendo prioritarias.