Pide la CANIRAC ‘VAR’ por derechos de juego del Mundial

Dueños de restaurantes piden claridad para saber costos de transmisión de los partidos en los negocios

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A pocos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Victoria manifestó su preocupación por los altos costos, la burocracia y la incertidumbre que enfrentan los establecimientos interesados en transmitir los encuentros deportivos.

Jesús Arnoldo Gómez González, presidente de la CANIRAC en la zona centro del estado, señaló que el sector restaurantero respeta plenamente la legislación vigente en materia de derechos de transmisión, propiedad intelectual y uso de marcas registradas; sin embargo, consideró necesario brindar mayor claridad sobre los procedimientos y obligaciones que deben cumplir los negocios.

Explicó que la responsabilidad de la cámara es acompañar y orientar a sus afiliados para que puedan operar dentro del marco legal y aprovechar las oportunidades económicas que representa uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“El Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad histórica para México, Tamaulipas y Ciudad Victoria. Esperamos una importante derrama económica, un incremento en el turismo y mayores oportunidades para el sector de alimentos y bebidas”, expresó.

Indicó que los restaurantes serán uno de los principales puntos de reunión para los aficionados que buscarán disfrutar de los partidos, por lo que es fundamental que existan reglas claras y accesibles para todos los establecimientos.

“Respetamos el marco legal, pero persisten dudas legítimas sobre el alcance de algunas disposiciones. En los últimos días se ha generado confusión respecto a verificaciones y obligaciones para los negocios, por lo que es necesario brindar mayor certeza jurídica”, señaló.

Gómez González agregó que algunos empresarios enfrentan dificultades para contratar los servicios requeridos debido a los tiempos de gestión, la disponibilidad de proveedores autorizados y la cercanía del inicio del torneo.

Reiteró que el sector restaurantero promueve la formalidad, genera empleos, realiza inversiones y contribuye al desarrollo económico de la región, por lo que confió en que las autoridades y organismos involucrados faciliten el cumplimiento de los requisitos.

“Queremos que este Mundial se convierta en una fuente de crecimiento para todos y que los negocios tengan las condiciones necesarias para participar de manera legal y segura”, puntualizó.