Sube la incidencia en 8 de 12 delitos

Robos, extorsión y delitos sexuales muestran incrementos; homicidio doloso y violencia familiar registran bajas

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Ocho de los 12 delitos prioritarios que monitorea el Observatorio Ciudadano Tamaulipas registraron incrementos en Ciudad Victoria durante el más reciente reporte de incidencia delictiva, destacando la extorsión, el robo con violencia, el robo de vehículos, el robo a casa habitación, el robo a negocios, el robo a transeúntes, los delitos sexuales y el abigeato.

Antonio Centeno, director del Observatorio Ciudadano Tamaulipas, explicó que el informe analiza las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondientes al periodo comprendido entre mayo de 2025 y abril de 2026.

El estudio señala que, aunque la capital tamaulipeca presenta indicadores de seguridad mejores que el promedio nacional en algunos rubros, persisten retos importantes relacionados con los delitos patrimoniales y la violencia familiar.

De acuerdo con el reporte, dos delitos registraron una reducción: homicidio doloso y violencia familiar, mientras que el secuestro y el homicidio culposo permanecieron sin variaciones.

La radiografía delictiva muestra que el robo concentra el 22.49 por ciento de los delitos denunciados en la ciudad, seguido de la violencia familiar, con el 16 por ciento.

Uno de los indicadores que más preocupa es el robo a casa habitación, cuya tasa es 2.4 veces superior al promedio estatal. Asimismo, el robo de vehículos registra una tasa de 84.47 casos por cada 100 mil habitantes, por encima de la media estatal de 46.68 y de la nacional de 79.77.

En cifras acumuladas durante 2026, el delito de robo suma 520 denuncias, seguido por violencia familiar con 370 casos; daño en propiedad ajena con 233; amenazas con 216; lesiones con 150; e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar con 146 denuncias.

También se contabilizan 125 casos de fraude, 47 delitos cometidos por servidores públicos, 46 denuncias por abuso de confianza y 33 por abuso sexual.

En materia de homicidios se han registrado 23 casos, de los cuales 17 corresponden a homicidios culposos y seis a homicidios dolosos.

El informe destaca que Ciudad Victoria mantiene una tasa de secuestro en cero, ubicándose por debajo de los indicadores estatal y nacional.