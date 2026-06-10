Tamaulipas seguirá bajo lluvias; Boris mantendrá el temporal durante esta semana

TAMAULIPAS .- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Boris entró oficialmente a la costa de Guerrero pasadas las 03:00 horas; a las 18:00 horas de ayer lunes, se ubicaba a 75 kilómetros al sur-sureste de Punta Maldonado, y a 215 kilómetros al sureste de Acapulco, ambas poblaciones de Guerrero.
Boris, en las próximas horas, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca; intensas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; muy fuertes en sitios del Estado de México, y lluvias fuertes en la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
Fuertes lluvia afectarán a estos estados durante la semana
Este día continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste, ocasionadas por la baja presión remanente de Boris, que se desplazará sobre Guerrero y Michoacán, canales de baja presión en el interior y sureste del país, divergencia en altura, una baja presión en el golfo de Tehuantepec y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Los estados que se verán afectados con fuertes lluvias este martes 9 de junio son:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (este y suroeste).
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte y costa).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.
Por otro lado, las entidades que se verán afectadas con lluvias para el miércoles 10 de junio, son las siguientes:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este), Guerrero (este), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (sur y costa).
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nayarit (sur), Jalisco (este, oeste y suroeste), Colima, Ciudad de México, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (este y suroeste) y Yucatán (centro, sur y este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.
¿Y el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial?
Para el jueves 11 de junio prevalecerán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste, ocasionadas por la tormenta tropical Cristina que se aproximará al sureste de México, una circulación ciclónica asociada con una vaguada en altura, canales de baja presión en el interior del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, pronosticándose lluvias en:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este), Chiapas (este, oeste y sur), Yucatán (este y sureste) y Quintana Roo (norte y centro).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (norte y centro), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste).
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (noroeste, centro y sureste), Colima, Michoacán (oeste y este), Estado de México (suroeste), Ciudad de México (sur), Morelos, Tlaxcala y Campeche (este y suroeste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO