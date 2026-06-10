Tamaulipas seguirá bajo lluvias; Boris mantendrá el temporal durante esta semana

Luego del reporte de Conagua, se espera que las lluvias aumenten esta semana en gran parte del territorio mexicano, una vez que Boris llegue a México.

TAMAULIPAS .- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Boris entró oficialmente a la costa de Guerrero pasadas las 03:00 horas; a las 18:00 horas de ayer lunes, se ubicaba a 75 kilómetros al sur-sureste de Punta Maldonado, y a 215 kilómetros al sureste de Acapulco, ambas poblaciones de Guerrero.

Boris, en las próximas horas, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca; intensas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; muy fuertes en sitios del Estado de México, y lluvias fuertes en la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Fuertes lluvia afectarán a estos estados durante la semana

Este día continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, excepto en el noroeste, ocasionadas por la baja presión remanente de Boris, que se desplazará sobre Guerrero y Michoacán, canales de baja presión en el interior y sureste del país, divergencia en altura, una baja presión en el golfo de Tehuantepec y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.