Tampico alista 10 actividades para celebrar el torneo de fútbol que une al planeta

La directora de Turismo, Karime Cámara Chain, dijo que el evento deportivo representa una oportunidad para atraer visitantes y generar derrama económica.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Con una agenda integrada por 10 actividades deportivas, culturales, turísticas y de convivencia familiar, el Ayuntamiento de Tampico anunció el programa especial para vivir el torneo de fútbol que congrega la atención internacional, informó la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles.

La alcaldesa destacó que el fútbol representa una herramienta para fomentar la sana convivencia y fortalecer el tejido social, por lo que el municipio buscará transmitir los encuentros de la selección mexicana que estén disponibles en televisión abierta.

«Si hay la posibilidad de hacerlo vía televisión abierta sí lo haremos; no hemos encontrado una situación de poder enlazar la posibilidad de hacer algún pago para transmitirlo, hoy estamos abonando a que se haga transmisión abierta», expresó.

Por su parte, el secretario de Bienestar Social, Alejandro Rubio de la Portilla, señaló que en Tampico se impulsa el fútbol social mediante la participación de 48 equipos distribuidos en distintas colonias y la rehabilitación de espacios deportivos emblemáticos.

«El mundial social que está desarrollado en las diferentes canchas que han sido rehabilitadas con el apoyo del gobernador, doctor Américo Villarreal, y desde luego de nuestra presidenta Mónica Villarreal Anaya, contempla 15 canchas en donde se ha desarrollado este deporte», comentó.

La directora de Desarrollo Económico, Nora Alejandra Izaguirre Acevedo, informó que el programa incluirá el festival gastronómico y comercial Hecho en Tampico, en el que participan más de 120 emprendedores locales.

A su vez, la directora de Turismo, Karime Cámara Chain, dijo que el evento deportivo representa una oportunidad para atraer visitantes y generar derrama económica.

«El año pasado recibimos 763 mil visitantes a la ciudad durante el periodo vacacional; esperamos un aumento entre 7 y 8 por ciento», mencionó.

Asimismo, el director de Atención a la Juventud, Luis Peraza Lacorte, explicó que se ha promovido el intercambio de estampas coleccionables relacionadas con el torneo, una actividad que ha favorecido la convivencia familiar y la integración social ante la alta demanda de estos artículos.

Entre las actividades programadas se encuentran la transmisión del partido México-Sudáfrica en la Presidencia Municipal este 11 de junio; la final del Mundial Social el 12 de junio en la Unidad Deportiva; el intercambio de estampas el 13 de junio en el Monumento a la Familia; el festival Hecho en Tampico el 18 de junio en la Plaza Hijas de Tampico; un bazar e intercambio de jerseys y torneo de Xbox los días 20 y 21 de junio en la Laguna del Carpintero; la exposición «80 años de fútbol en Tampico» el 23 de junio en Expo Tampico; además de transmisiones de partidos, mercaditos temáticos y actividades que culminarán con la proyección de la final del torneo el 19 de julio.