Tiembla derrama económica en restaurantes por mundial

La directiva nacional de la CANIRAC marca que aquellos negocios interesados en proyectar los partidos deberán adquirir los paquetes correspondientes de manera institucional.

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO.- Los negocios que quieran transmitir los partidos de futbol tendrán que pagar sus licencias para transmitirlos, es la postura de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la zona sur y a nivel nacional.

Paralelamente existe una inconformidad de algunos empresarios por los costos para transmitir los partidos del mundial en restaurantes, bares y otros establecimientos.

“La postura oficial de la Canirac a nivel nacional es que si quieres pasar los partidos se deberán pagar los paquetes institucionalmente, pero sí reconocemos que ha habido inconformidad y confusión”, expresó el presidente de CANIRAC en la zona sur, Rodrigo Azcárraga.

La directiva nacional de la CANIRAC marca que aquellos negocios interesados en proyectar los partidos deberán adquirir los paquetes correspondientes de manera institucional, aunque reconoció que existe confusión e inconformidad entre algunos empresarios debido a los costos que representan.

Rodrigo Azcárraga, explicó que, en promedio , los costos de las licencias de transmisión varían dependiendo de la capacidad de cada establecimiento, con montos que van desde los 5 mil hasta los 25 mil pesos dependiendo el número de mesas, y algunos de los empresarios de este giro se niegan a realizarlo, mientras otros ya lo contrataron para estar listos con este evento que arranca este jueves.

“Hay inconformidad por que está caro los paquetes y los empresarios ven como una oportunidad de aumentar sus ventas pero la postura de Canirac y esto les puede afectar”, comentó.

La decisión será personal de cada negocio y establecimiento, pero de eso dependerá que acapare parte de la derrama económica o se quede fuera de ella al no trasmitir los partidos de fútbol.

Aunque a nivel nacional la Cámara Restaurantera ha marcado la postura que se ha explicado.