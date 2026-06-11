Anuncian escuela para operadores de transporte de carga; hacen falta hasta 800 en el sur de Tamaulipas

La escuela contará con tractocamiones y simuladores para las prácticas, con el propósito de brindar una preparación más segura y profesional a quienes se incorporen a esta actividad.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Ante el déficit de operadores de transporte de carga que existe en la región, una empresa del sector anunció la creación de una escuela especializada para formar conductores de tractocamión en el sur de Tamaulipas.

El doctor Antonio Barajas, director general de Grupo Barajas, informó que actualmente hacen falta entre 600 y 800 operadores en la zona, por lo que el proyecto busca contribuir a cubrir esta demanda mediante la capacitación constante de nuevos conductores.

«Traemos un proyecto para lanzar una escuela de operadores que sea fija y que mes con mes esté formando de 15 a 30 operadores para poder cubrir toda la falta que hace en la zona sur de Tamaulipas… faltan entre 600 y 800 elementos», mencionó.

Explicó que la escuela contará con tractocamiones y simuladores para las prácticas, con el propósito de brindar una preparación más segura y profesional a quienes se incorporen a esta actividad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en México existen un millón 700 mil 843 operadores de carga, aunque se mantiene un déficit aproximado de 100 mil conductores.

Barajas señaló que la escasez de personal impacta directamente en la cadena de suministro, ya que las unidades requieren más de un operador para cumplir con la normatividad vigente sobre horas de trabajo y descanso.

«Hay una norma NOM 087 de horas de trabajo y descanso de los operadores. Cada unidad por lo menos debe tener dos conductores para que la unidad pueda seguir trabajando en dos turnos. La falta de operadores retrasa mercancías, afecta la cadena de suministro y eleva los costos por falta de producto», comentó.

Dijo que otro de los factores que ha provocado la falta de operadores es el poco interés de las nuevas generaciones por aprender oficios técnicos y especializados.

«Conforme va pasando el tiempo en el país nos dedicamos a crear demasiadas licenciaturas y nos olvidamos de los oficios: plomería, eléctricos, carpinteros. Son oficios muy bien remunerados; sin embargo, ya no se han estado formando nuevos y son buena fuente de ingreso para las personas», finalizó.

El directivo indicó que el centro de capacitación contará con un patio de maniobras en Altamira y será el único de su tipo en Tamaulipas.

Se prevé que inicie operaciones entre finales de septiembre y principios de octubre.