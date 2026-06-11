Asegura FGR más depósitos de huachicol

Autoridades federales y estatales decomisaron más de 1.35 millones de litros de hidrocarburo en dos cateos realizados en Reynosa

Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón

Más de 1.35 millones de litros de hidrocarburo fueron asegurados tras dos cateos ejecutados por autoridades federales y estatales en la periferia de Reynosa, operativo que resultó en la captura de dos personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en caminos de terracería, cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey, tras investigaciones iniciadas por denuncias anónimas sobre almacenamiento ilegal.

En el primer predio, agentes federales localizaron 1,200,000 litros de combustible, 24 autotanques, 18 contenedores tipo fractank, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, cargadores, cartuchos y diversa documentación.

Durante esta intervención fueron detenidos dos individuos que se encontraban al interior de la bodega industrial utilizada para el trasiego. Las autoridades no revelaron las identidades de los sospechosos, presuntamente vinculados al tráfico ilegal de combustibles.

En el segundo inmueble, las autoridades aseguraron otros 155,000 litros de hidrocarburo, ocho fractanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con mangueras y aproximadamente 190,000 litros de alcohol.

Las órdenes de cateo fueron obtenidas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) ante un juez federal, como parte de una investigación por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Las acciones fueron encabezadas por agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial, con el apoyo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

La FGR indicó que ambos inmuebles quedaron asegurados. Los detenidos, el combustible y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las indagatorias para determinar el origen del energético y deslindar responsabilidades.

Este año ya se han llevado a cabo diversas acciones de combate al huachicol en Tamaulipas; el pasado 25 de abril, en un predio de Matamoros se aseguraron dos pipas, 13 contenedores tipo frac tank, ocho bombas de trasvase.

Así como cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca, además del inmueble, equivalente a un golpe a la estructura criminal de 8.3 millones de pesos.

El lugar funcionaba como centro de concentración, almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilegal.

Mientras que el 29 de marzo, autoridades llevaron a cabo un cateo en un predio en Reynosa, donde aseguraron más de 2 millones de litros de combustible, 49 frac tank (contenedores de acero), 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

Apenas el mes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR), informó el desmantelamiento de una de las redes de contrabando de combustible más relevantes en el país.

Esto como resultado de una serie de investigaciones derivadas de un operativo realizado en marzo de 2024 en Altamira, en la que las empresas involucradas utilizaban documentación falsa o con datos inexactos, además de recurrir a compañías fachada para encubrir sus actividades.

Se informó que la red operaba bajo un esquema logístico multimodal que integraba transporte marítimo, ferroviario y terrestre lo que facilitaba la introducción, traslado, almacenamiento y distribución ilegal del combustible.